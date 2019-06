RIETI - Ad aggiudicarsi la Coppa Provincia di Rieti Under 17 è Città di Palombara. Al Gudini di Rieti i rossoblù travolgono 4 a 1 il Fiano Romano.



La gara, giocata sotto un sole cocente, dà la possibilità di usufruire di un time-out a tempo intorno al ventesimo. Parte bene il Fiano Romano che nei primi 10’ manovra due azioni pericolose concluse male sotto la porta dei rossoblù. Cinque minuti dopo il Palombara alza il suo baricentro e si porta in vantaggio grazie a uno strepitoso Alessio Cardellini (il migliore in campo) che mostra tutte le sue qualità in un'azione personale poi conclusa con un tiro cha va a insaccarsi sotto al sette. Poco più tardi il Fiano prova a sfruttare un'incomprensione difensiva del Palombara tra portiere e difensore: Maletesta pizzica la palla che sfiora il palo. Al termine della prima frazione di gioco il Palombara raddoppia grazie a Remigi: Pirastru da pochi metri dal corner mette un cross rasoterra che spiazza la difesa del Fiano, la palla arriva suoi piedi di Remigi che solo davanti alla porta non sbaglia). Ma solo un minuto più tardi il Fiano accorcia le distanze per merito di Samuele Baiani: Il 2 a 1: su un cross esce male l’esterno difensore Bottani, aggancia la sfera Baiani che trova lo spicchio giusto per mettere la palla in rete. Il primo tempo termina 2-1 per i rossoblù.

Nella ripresa è dominio Palombara. I ragazzi di mister Gizzi prendono il sopravvento e dopo soli 3’ dal fischio id'inizio sempre Remigi mette la palla sotto la traversa per il 3-1. Al 18’ viene annullato un gol per presunto fuorigioco al Fiano Romano che poi va sotto nuovamente: il Palombara fa 4 a 1 con Sala su assist di Cardellini. Nel finale i giovani di mister Corallini provano con tiri dal limite senza creare però troppe difficoltà per l’estremo difensore rossoblù. Il triplice fischio sancisce il successo del Città di Palombara che alza al cielo la Coppa Under 17.

I COMMENTI

Fausto Gizzi (tecnico Città di Palombara): «Ottima prestazione contro il Fiano che è comunque una buona squadra. Nel corso del primo tempo siamo stati un po’ troppo contratti e abbiamo lasciato troppo spazio. Loro sono stati bravi a riaprire la partita. Durante l’intervallo i ragazzi hanno rifiatato e sono rimasti concentrati facendo quello che ho chiesto: squadra corta e veloce nelle ripartenze in cui avevamo fatto male. Dopo il terzo gol abbiamo preso in mano la partita anche se mi sono arrabbiato per il troppo egoismo. Nella prossima stagione allestiremo la Juniores Primavera riservata alla categoria 2002, vedremo se a Roma o Rieti».

Gianluca Corallini (tecnico Fiano Romano): «La gara è stata condizionata dal primo tempo: siamo andati sotto di due gol e dovevamo cercare di contenere lo svantaggio come siamo riusciti a fare nel corso della prima frazione. Nella ripresa forse qualche episodio a nostro sfavore, come il gol annullato, ci ha penalizzato ma non accampiamo alibi. Loro sui venti metri erano molti più forti di noi, abbiamo cercato di contenerli, mentre noi abbiamo anche sbagliato qualcosa sotto porta. Loro hanno meritato più di noi. Per il prossimo anno faremo certamente domanda di ripescaggio».

IL TABELLINO

Città di Palombara: Bottani (39’ st Codispoti), Pasquarelli, Muratore, Bevilaqua, Bravetti, Pirastru, Gizzi (39’ st Andreangeli), Palmieri (32’ st Callegari), Cardellini (40’ st Meucci), Sala (35’ st Calandrini), Remigi. A disp. Biagini, Nardi, Silvi, Maietta. All. Gizzi

Fiano Romano: Baiani P., Baiani S (17’ st Nasti), Battistioli, Cardella (17’ st Perconti), Ciaccio, D’Aiuto, De Angelis (17’ st Pacolini), Freda (17’ st Osoja), Gobbi, Macri, Malesta. A disp. Meloni, Nobili, Picconeri, Russo, Sebastiani. All. Corallini

Arbitro: Sofia Fausta Petrillo di Rieti

Reti: 15’ pt Cardellini (CdP), 39’ e 3' st pt Remigi (CdP), 40’ pt S. Baiani (FR), 20’ st Sala (CdP).

Note: nessun espulso e ammonito; angoli 5-2 per il Città di Palombara

