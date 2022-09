Coppa Italia di Promozione, al primo turno si sfidano Amatrice e Cantalice. Team romani per le altre tre reatine

RIETI - Determinati gli abbinamenti per il primo turno di Coppa Italia di Promozione in programma il 18 settembre (andata) e il 25 settembre (ritorno). Domani alle 14 in diretta streaming verrà decretata la squadra ospitante.

Fra le cinque reatine in corsa nel torneo due si sfideranno in un derby tutto da vedere: domenica sarà Cantalice - Amatrice. I primi arrivano alla gara grazie al doppio successo (3-1 andata e 0-4 ritorno) nel turno preliminare disputato contro il Valle del Peschiera. Amatrice, è stata la prima compagine ad iniziare la preparazione, dopo cinque amichevoli pre campionato inizia la sua avventura in gare ufficiali. Un match di assoluto livello fra giocatori di altre categorie. Fra tutti si scontrano due che hanno vestito insieme la maglia del Rieti, il biancorosso Mario Monaco e il rossoblù Marco Pezzotti. Le due compagini si sfideranno poi nella gara di ritorno il 25 settembre prima di ritrovarsi in campionato l’11 dicembre.

Decretati anche gli abbinamenti delle restanti reatine. La Bf Sport affronta l’Athletic Soccer Accademy squadra facente parte dello stesso girone dei reatini, il Passo Corese lo Zena Montecelio inserito in un girone diverso rispetto ai sabini, mentre Poggio Mirteto sfida il Futbol Montesacro compagine inserita anch’essa nel girone B di Promozione.