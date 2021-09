Sarà derby tra Bf Sport e Poggio Mirteto nel secondo turno di Coppa Italia, campo da sorteggiare

Martedì 21 Settembre 2021, 17:24

RIETI - Nella giornata odierna il Cr Lazio ha diramato gli accoppiamenti per il secondo turno di Coppa Italia di Promozione. Le reatine, Bf Sport e Poggio Mirteto, rispettivamente vittoriese su Amatrice (4-0) e Passo Corese (1-0), si sfideranno domenica nell’ennesimo derby prima dell’inizio del campionato. Domani verrà sorteggiato chi giocherà in casa e in quale l’orario.

A quasi un anno di distanza, si scontrano nuovamente le due formazioni, Bf più rimaneggiata rispetto ai mirtensi sempre guidati da mister Domenici. Nella seconda giornata della precedente stagione, poi terminata alla quinta per l’emergenza sanitaria, terminó in parità (1-1) la prima sfida in Promozione fra i due club in casa del Poggio Mirteto. Il 4 ottobre dello scorso anno, Nobili per biancorossi sigló il vantaggio su rigore poi Grillo per i gialloneri trovó il pareggio al 92’ su corner.

Il Valletonda rimane sempre un campo difficile per i reatini, una sicurezza importante per i padroni di casa. Il campo determinerà forse buona parte del match. Si preannuncia una fida da non perdere per gli appassionati del calcio reatino.