RIETI - Vittoria e testa del girone blu per la Zeus Npc, che alla prima sfida interna della stagione ha superato senza troppi problemi (90-65) Latina. Prestazione importante per una Zeus che compie un altro passo in avanti, una crescita costante e collettiva nonostante le assenze di Stefanelli (non rischiato dal coach) e Filoni, chi va in campo risponde al meglio alle richieste del tecnico, mettendo in campo la solità intensità difensiva e esprimendo buoni attacchi, segnano tutti e la Npc chiude con quattro uomini in doppia cifra.Promuove tutti a pieni voto coach Rossi, che nel dopogara applaude l'atteggiamento dei suoi: «Bisogna andare al di là del risultato perchè sono i segnali che dobbiamo portarci positivo e negativo di queste partite - continua il tecnico reatino - C'è un buon atteggiamento generale, una buona predisposizione al sacrificio, che per noi è importante, allo stesso modo ci sono tante imprecisioni che dobbiamo migliorare strada facendo. Molto spesso siamo stati troppo approssimativi nell'esecuzione, nello stare nel nostro contesto di regole».Oggi, 12 settembre, si torna in palestra per prepara la terza uscita di Supercoppa, in programma domenica (ore 19) al PalaMangano di Scafati, contro i padroni di casa della Givova: ieri di nuovo vittoriosi contro l'Eurobasket per 95-69, sarà un bel banco di prova per i reatini.