Città di Rieti cade in Coppa Lazio: vince Poggio San Lorenzo 3-1. Pagliarini: «Testa al campionato»

RIETI - Città di Rieti, una sconfitta che pur valendo quasi l'eliminazione dalla Coppa Lazio, non scalfisce l'ottimismo di squadra e società in chiave-campionato, ora chiamata a battere il Fiamignano tra due settimane con più di due gol di scarto, per andare avanti, sperando però che lo stesso Fiamignano battta il Poggio San Lorenzo al quale basterebbe un punto per qualificarsi.



La cronaca

Il 3-1 con cui il Poggio San Lorenzo s'impone sui reatini nella quarta giornata del mini-girone che comprende anche Fiamignano, arriva dopo l'ottima prova di domenica conto l'Accademia Calcio Sabina, ma rispetto all'undici schierato in campo nel derby di campionato, Pagliarini attua un ampio turnover risparmiando le fatiche infrasettimanali a diversi titolari. Nonostante tutto, però, Volponi al 20' trova il vantaggio, che dura però appena un quarto d'ora perché il Poggio San Lorenzo pareggia Paolucci. Nella ripresa poi, i padroni di casa ci credono di più e con Massimi trovano i gol del definitivo 3-1 che pareggia il risultato dell'andata.



Le dichiarazioni

Mirko Pagliarini non si scompone e a fine gara commenta così il ko odierno: «Per un tempo alla pari, poi nella ripresa siamo scesi di intensità e di concentrazione lasciando al Poggio San Lorenzo l'iniziativa. Una sconfitta che non pregiudica alcunché in stagione, il nostro obiettivo dichiarato resta il campionato e da domenica dovremo ritrovare la vittoria per proseguire il cammino».