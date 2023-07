Lunedì 3 Luglio 2023, 00:10

RIETI - Parte oggi l’ultima settimana di proiezioni della 32esima rassegna “Grande Cinema Italiano” che si concluderà sabato con una bella sorpresa per il territorio. Verrà proiettato, sabato 8 luglio nella serata conclusiva, il film “Rapito” uscito un mese fa nelle sale cinematografiche con molte scene girate a Poggio Mirteto Scalo, sul fiume Tevere con la ricostruzione di palazzi della Roma antica. Sabato scorso, intanto, nella sala Elpidio Benedetti (ex Sala della cultura) momenti di pura emozione con la presentazione del libro “Il grande cinema in Sabina”.

I premi. Il volume che racconta oltre un secolo di storia che lega la Sabina e in particolare Poggio Mirterto al cinema curato dalla scrittrice toscana, ma ora Sabina d’adozione, Lucia Alberti. Alla presentazione anche la famiglia Neroni che per anni ha legato il proprio nome al cinema in Sabina, prima con la diffusione delle prime pellicole sul territorio e poi per aver costruito e gestito il Cinema Teatro Mirtense, unica sala cinematografica della zona per decenni.

All’iniziativa ha preso parte anche Carlo Verdone il quale è stato insignito del Premio Mirto d’Oro alla carriera da parte della Fondazione Varrone.

Il calendario. Riguardo invece ai film che verranno proiettati a Parco San Paolo con inizio alle 21.30 questa sera c’è “Le otto Montagne” di Felix Van Groeningen e Charlotte Vandermeersch. Domani sera il film di Riccardo Milani “Grazie ragazzi” con Antonio Albanese. Mercoledì 5 luglio ”Io sono l’abisso” di Donato Carrisi. Giovedì 6 luglio “Il primo giorno della mia vita” di Paolo Genovese con Toni Servillo, Valerio Mastandrea, sara Serraiocco e Margherita Buy. Venerdì 7 luglio“Mixed by Erry” di Sydney Sibilia e poi il gran finale sabato 8 luglio con il film “Rapito”, genere drammatico e storico del 2023, diretto da Marco Bellocchio, con Enea Sala e Leonardo Maltese con scene girate in Sabina. Tutte le sere a Parco San Paolo oltre i film c’è la possibilità di cenare negli stand allestiti dalla Pro loco con menù a base di prodotti tipici locali.