Ultimo aggiornamento: 18:21

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Tantissima gente ha reso omaggio, ieri pomeriggio, alla salma del dottor Felice Patacchiola, primario di Ostetricia e Ginecologia dell’ospedale de’ Lellis di Rieti, scomparso sabato scorso all’età di 58 anni dopo una malattia. I funerali si sono svolti presso la cattedrale di Santa Maria, gremita con persone fino al sagrato.Accanto alla moglie Monica - che durante la cerimonia funebre ha voluto ringrazie tutti coloro che in questi giorni le sono stati vicini - e alle due figlie, i familiari più stretti e gli amici di sempre e tutt’intorno, tanti colleghi dell’Azienda Sanitaria Locale di Rieti, a cominciare dal direttore generale Marinella D’Innocenzo, ma anche dell’ospedale Val Vibrata di Sant’Omero in Abruzzo, dove aveva lavorato a lungo ed era molto conosciuto.Riconosciuto come stimato e brillante professionista, il dottor Felice Patacchiola sarà ricordato innanzitutto come persona perbene. Lo aveva scritto nei giorni scorsi nella nota di condoglianze proprio il direttore generale della Asl di Rieti, lo ha ribadito nell’omelia il parroco e amico don Franco Angelucci.Grande emozione ha suscitato il ricordo degli amici Gabriele Bellini e del dottor Vincenzo Ferella entrambi visibilmente commossi. Per l’ultimo addio, presenti anche i volontari delle associazioni con cui il primario collaborava da sempre, a cominciare dalla Lilt e dall’Alcli