Venerdì 9 Giugno 2023, 07:28

Importante riassetto della chiesa perugino-pievese a nove mesi dall’ingresso in cattedrale dell’arcivescovo monsignor Ivan Maffeis, che ha reso noti ieri i nuovi mandati di ministero per oltre 40 parrocchie. Una delle novità principali della rivoluzione, che interessa 51 sacerdoti, riguarda proprio la principale chiesa della città. Tra le nomine c’è quella del direttore della Caritas (incarico che manterrà) don Marco Briziarelli a parroco dei Santi Andrea e Lucia in Cattedrale, la cui sede pastorale torna in San Lorenzo. Il riassetto arriva a pochi giorni dall’assemblea diocesana che si è svolta al Don Guanella.

I NOMI

Ecco tutte le altre nomine: Primo Alberati collaboratore Villanova; Nicola Allevi parroco S.Barnaba; Gianluca Alunni collab. Tavernelle, Colle S.Paolo, Missiano, Montali Casalini, Panicale; Luca Bartoccini animatore spirituale Madonna dei Bagni e Casa preghiera Tabor; Piero Becherini collab. Pozzuolo; Vittorio Bigini parroco S.Sisto, Lacugnano, S.Andrea delle Fratte; Marco Briziarelli (direttore Caritas) parroco S.Andrea e Lucia in Cattedrale; Francesco Buono, parroco anche a Bagnaia e Pilonico Materno; Federico Casini parroco Spina, Mercatello, Cast. della Valle e S.Biagio; Giordano Commodi parroco Città della Pieve e rettore Madonna di Fatima; Gheorghe Lucian Cordis parroco anche di Agello; Gabriele Cristaldini vicario S.Lucia; Fabrizio Crocioni parroco Monteluce, Casaglia, S.Petronilla; Antonio De Paolis collab. S.Sisto; Calogero Di Leo parroco Pontenuovo e Brufa; Roberto Di Mauro rettore Santa Maria della Misericordia; Fabio Fiorini collab. Chiugiana, Olmo, Fontana; Nazzareno Fiorucci parroco anche Casalina e Castelleone; Nicolò Gaggia, parroco anche Ponte Pattoli e Civ. Benazzone; Agostino Graziani collab. S.Costanzo, S.Ferdinando, S.Maria di Colle; Oscar Huaman Bustamante vicario Monteluce, Casaglia, S.Petronilla; Mathy Ilamparithy Jesuthasan collab. Magione e S.Feliciano; Alfonso Liguori anche parroco Ospedalicchio e Collestrada; Daniele Malatacca parroco S.Martino in Colle, S.Enea, S.Martino in Campo, S.Andrea d’Agliano, S.Maria Rossa; Augusto Martelli parroco Sant’Egidio, Lidarno, Civitella; Marco Merlini parroco anche a Pozzuolo; Emmanuele John Olajide Boluwatfe vicario P.S.Giovanni, Collestrada e Ospedalicchio; Antonio Paoletti parroco anche S.Faustino e Ponte della Pietra; Simone Pascarosa parroco di S.Mariano e Girasole; Fabio Quaresima canonico della Cattedrale; Claudio Regni collaboratore S.Sisto, Lacugnano, S.Andrea delle Fratte; Salvatore Mauro Reitano vicario C.del Piano, Bagnaia e Pilonico Materno; Giuseppe Ricci collab. Villa Pit., P.Pattoli, Civ. Benazzone; Daniele Ripiccini parroco Paciano, Vaiano, Villastrada; Anton Maricel Sascau collab. S.Martino in Colle, S.Enea, S.Martino in Campo, S.Andrea d’Agliano, S.M.Rossa; Orlando Sbicca canonico cattedrale; Alessandro Scarda parroco S.Lucia; Robert Solka anche parroco Villanova; Simone Sorbaioli (vicario generale) canonico cattedrale; Antonio Sorci parroco Chiugiana, Olmo, Fontana; Simone Strappaghetti vicario Marsciano, Migliano, Schiavo; Giovanni Yang Le parroco Ramazzano, Piccione, Fratticiola Selvatica; Ignazio Zaganelli collab. S.Lucia; Raffaele Zampella parroco Pierantonio, Rancolfo, Solfagnano; Samy Cristiano Abu Eideh anche collab. con UniPg; Roberto Biagini conclude servizio padre spirituale nel seminario regionale di Assisi; Marco Cappellato anche animatore spiritual Case Caritas; Luigi Germini e moglie parrocchia della Cattedrale; Giovanni Marconi missionario in Perù; don Riccardo Pascolini vicario ep. Servizi tecnici amministrativi; Fausto Sciurpa vicario ep. cultura; Francesco Verzini rettore seminario regionale di Assisi.