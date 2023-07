Movida folle nel centro di Perugia: rissa, un ferito e sfregio sulle scale della cattedrale con la vernice. Scritte contro la polizia

PERUGIA Notte di follia in centro. Piazza IV Novembre diventa un ring. Segnalata una rissa con una persona ferita. Ma non solo. Sono comparse scritte che hanno sfregiato le scalette della cattedrale. Scritte fatte con una vernice viola con il classico acronimo "Acab", contro la polizia. Le forze dell'ordine (sul posto polizia e polizia locale) anche con l'aiuto delle telecamere di sorveglianza che si trovano in piazza e nelle altre vie del centro, stano cercando di ricostruire i fatti. Sul posto anche la digos e l'assessore alla sicurezza Luca Merli. Chiamati anche gli addetti di Gesenu per cercare di ripulire subito le scritte che sono comparse anche sui muri e portono di via Bontempi e via del Roscetto. Decine di scritte inneggianti la Tunisia. I residenti hanno sentito urlare in arabo due giovani.

Sembra che la rissa sia scaturita da un confronto tra nordafricani e italiani e una persona sarebbe rimasta ferita al volto con una bottiglia. In un altro episodio un'altra persona ha danneggiato un'auto della forze del'ordine mentre veniva portato in caserma per accertamenti dopo essere stato fermato per ubriachezza molesta. I due episodi non sarebbero collegati.