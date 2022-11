Cantalice non va oltre lo 0-0 sul campo del Tor Lupara. Patacchiola: «Spero che la fortuna giri»

RIETI - Il Cantalice fa la prestazione ma non trova la vittoria: col Tor Lupara termina 0-0. Quattro pari nelle prime cinque di campionato. Ancora nessuna vittoria ma mentalità ancora presente dopo lo scivolone arrivato solo nella ripresa della passata giornata. Episodi e sfortuna condannano ancora il Cantalice.

La gara

Partita dominata in lungo e in largo dal Cantalice. Tante le conclusioni in porta dei reatini con Mattei, Monaco, Accardo, Paris e tanti altri. Più volte l’estremo difensore di casa riesce a salvare il risultato. Nella ripresa i padroni di casa non superano il centrocampo.

Le dichiarazioni di mister Simone Patacchiola

«Ai ragazzi non si può rimproverare nulla. Abbiamo imposto il nostro gioco, spero che la fortuna giri. Per me è solo questione di episodi. La squadra è presente, siamo propositi. Dal mio punto di vista siamo partiti con l’idea di dover vincere per forza tutte le gare ma in nessun campionato nessuno ti lascia vincere, le partite sono tutte complicate».