Cantalice corsaro riprende quota: Futbol Montesacro ko 0-2. Patacchiola: «Vittoria importantissima»

RIETI - Il Cantalice ritrova il sorriso. I biancorossi passano 0-2 sul campo del Futbol Montesacro ed escono dalle zone calde della classifica. Successo che fa morale dopo i precedenti risultati e l’uscita dalla Coppa avvenuta proprio in settimana.

La gara

Reatini che arrivano alla gara senza Massimi e Camilli. Santarelli ritrova il campo anche in campionato dopo la buona prestazione in Coppa.

Pronti via, Cantalice padrone del gioco e del campo per tutti i primi 45’. Pezzotti fra tutti è il più pericoloso ma le occasioni create non vengono concretizzate e la prima frazione termina a reti inviolate.

Nella ripresa il Futbol entra meglio e mette in difficoltà il Cantalice per i primi 15’ ma gli ospiti tengono bene e risalgono col passare dei minuti. A 15’ dal termine e sul risultato di 0-0 mister Patacchiola mette dentro Battisti che poco dopo porta in vantaggio il Cantalice. Il tecnico è ancora protagonista nel finale: fuori Ortenzi dentro Chelebi. A 5’ dal termine il subentrato dal limite fa partire un tiro che si insacca direttamente in rete. È 0-2 Cantalice.

Le dichiarazioni del tecnico Simone Patacchiola

«Una vittoria che serviva. Dovevamo recuperare il rapporto con il successo, è stata importantissima. I ragazzi hanno dato tutto ma voglio fare un plauso a Francesco Mattei perché ha svolto una prestazione maiuscola».