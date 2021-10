Cantalice conquista il primo successo: Falaschelavinio ko 2-1. Tabellino, commenti e foto

Domenica 31 Ottobre 2021, 15:25 - Ultimo aggiornamento: 15:39

RIETI - Arriva la prima vittoria in Eccellenza del Cantalice: al Gudini termina 2-1 contro il Falaschelavinio. Tre punti per i biancorossi, fondamentali per il prosieguo della stagione. Prova di carattere e personalità per i reatini che muovono la classifica e possono provare la risalita nelle prossime gare. È festa negli spogliatoi al termine del match, festeggia anche il presidente Franco Panfilo.

Le scelte

Biancorossi ancora al Gudini per il Ramacogi indisponibile a causa del terreno di gioco devastato dalle cornacchie (il problema potrebbe rientrare dalla prossima in casa, martedì la ditta dovrebbe iniziare la sistemazione).Tra gli undici torna Agnesi in precedenza infortunato poi la novità che risalta agli occhi: Mario Monaco dopo aver rescisso in settimana il contratto con la Bf Sport è già un giocatore del Cantalice e Patacchiola lo mette dentro dal primo minuto. Capitan Beccarini assente al match perché infortunato.



Si alza la qualità della panchina con Rossi, Camilli e Mostarda ancora non al top della forma. All’esterno del terreno di gioco il tecnico Simone Patacchiola dopo la squalifica per due giornate inflitta nell’ultima uscita, al Gudini contro l’Indomita Pomezia.

Il primo tempo

Match equilibrato con poche conclusioni, meglio il gioco del Falasche che tiene il pallino giocando palla a terra. Al 30’ sono proprio gli ospiti a passare in vantaggio: Molinari dopo un batti e ribatti in area non fa altro che appoggiate in rete. I padroni di casa protestano per il gol in presunto fuorigioco, Pezzotti tra loro viene ammonito per proteste. Gara che si fa più vibrante: prima Mattei su punizione impegna Mastropietro con una grande parata poi sul capovolgimento di fronte Carnevali in un uno contro uno colpisce Scaramuzzino. Sul finale della prima frazione il match si riporta in equilibrio: al 45’ sugli sviluppi di un calcio di punizione Pezzotti in area trova il gol dell’1-1 poi il fischio che sancisce la fine del primo tempo. Protagonista della prima frazione è il classe ‘99 con una ammonizione e un gol.

La ripresa

Il gol subito allo scadere taglia le gambe al Falasche che accusa il colpo anche nella ripresa: al 9’ Mattei salta due uomini in area poi mette dentro per De Dominicis che appoggia in rete a pochi passi dalla porta. Il giovane porta in vantaggio i reatini: è 2-1. Al 18’ Zimbardi per gli ospiti viene espulso con rosso diretto per una gomitata rifilata a Santarelli in azione di gioco. Il Cantalice spinge sempre più in avanti, prima Pezzotti impegna l’estremo difensore ospite poi Massimi colpisce la traversa. Nulla da registrare nei minuti finali della gara, gli ospiti provano a ricciuffare il pari puntanto sui lanci lunghi ma senza riuscire nell’intento.

Il tecnico

«È stata una vittoria frutto degli allenamenti settimanali - afferma mister Simone Patacchiola - Questa settimana ho visto la voglia di vittoria negli occhi di tutti e finalmente è arrivata. Tre punti molto importanti per muovere la classifica, uno snodo importante per la stagione. Non deve essere una scusante ma oggi è stata la prima gara dove avevo la rosa quasi tutta al completo».

Il tabellino

Cantalice: Scaramuzzino, Massimi, Agnesi, Mattei, Gunnella, Zanette (34’ st Rossi), Pezzotti (23’ st Mostarda), Santarelli, Monaco (43’ st Camilli), Ortenzi (39’ st Parente), De Dominicis. A disp. Martini, Ceielbi, Parente, De Gennaro,Di Carlo, Terranova. All. Simone Patacchiola

Falaschelavinio: Mastropietro, Capoleo, Cotani (7’ st Giampaoli), Filangeri (33’ st Savaglia), Giacinti, Bernardi (39' st Pirazzi), Molinari (13’ st Fuseo), Vitolo, Zimbardi, Neroni (39' st Piervenanzi), Carnevali. A disp. Di Maio, Ferrari, Guastalla. All. Gianluca Infanti

Arbitro: Casini di Roma 1 (Grasso e Raganelli)

Reti: 30’ pt Molinari, 45’ pt Pezzotti, 9’ st De Dominicis

Note. Espulso al 18' st Zimbardi. Ammoniti Pezzotti, De Dominicis (C) Capolei (F). Recupero: 0’ pt- 5’ st. Angoli: 7-2