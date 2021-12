Cantalice ko al Gudini contro il Centro Sportivo Primavera: 1-0. Patacchiola: «Una delle nostre peggiori prove»

RIETI - Cantalice ancora ko: al Gudini termina 0-1 in favore del Centro Sportivo Pirmavera, che scavalca i reatini in classifica. Un rigore nei primi minuti decreta le sorti del match e i padroni di casa non riescono a riprendere il risultato. Dura sconfitta per i reatini. La strada per la salvezza si fa sempre più in salita.

La gara

Giocato nel tardo pomeriggio sotto la pioggia, lo scontro diretto vede prevalere i romani che al 19’ trovano il gol della vittoria, grazie a un calcio di rigore realizzato da Montella. Intorno al 28’ s’infortuna Gallese di Roma 1, uno degli assistenti dell’arbitro Bellucci di Roma 1: come da regolamento anche l’altro assistente, Degli Abbati di Roma 1, lascia il campo e sulle linee laterali si posizionano un tesserato per parte. Dopo i 10 minuti di stop si riprende a giocare ma non c’è altro da registrare. Nella ripresa il risultato non si sblocca: gli ospiti si chiudono e il gioco poco fluido ristagna a centrocampo fino al triplice fischio.

Le dichiarazioni

Il tecnico biancorosso Simone Patacchiola: «Una delle peggiori prestazioni svolte fino ad ora. Siamo andati sotto nei primi minuti e non siamo riusciti a recuperarla. Loro si sono chiusi bene e abbiamo avuto qualche difficoltà. Arbitraggio un po’ titubante ma non dobbiamo avere alibi, è un risultato pesante».

Il tabellino

Cantalice: Scaramuzzino, Massimi, Zanette, Aguzzi, Gunnella, Mostarda, Parente, Santarelli, Moncaco, Pezzotti, Mattei. A disp. Martini, Kume, Chelby, F. Rossi, L. Rossi, Ortenzi, Beccarini, Nobile, De Domincis. All. Simone Patacchiola

Centro Sportivo Primavera: Salsano, Di Dionisio, Scarsella, Visone, Gallo, Giurelli, Tosi, Sterpone, Carlino, Treani, Montella. A disp. Rondinelli, Amore, Frattasi, De Luca, Gazzi, Sabella, Martinelli, D’Andrea, Botticelli. All. Polverini Dario Alberto

Arbitro: Bellucci di Roma 1 (Degli Abbati e Gallese)

Reti: 19’ pt rig. Montella

Recupero: 9’pt - 3’st