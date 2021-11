Cantalice, tris d'oro al Casal Barriera: 3-0. Patacchiola: «Sempre con questa mentalità». Tabellino e foto

RIETI - Il Cantalice cala il tris al Casal Barriera: al Gudini termina 3-0. Non varia la posizione in classifica dei biancorossi ma arrivano tre punti fondamentali per il percorso dei reatini. Prima del match le squadre schierate al centro del campo hanno esposto uno striscione: “Stop alla violenza sulle donne”

APPROFONDIMENTI CALCIO Le emozioni al Gudini

Il primo tempo

Gara guidata con personalità dal Cantalice. Risultato che rimane in equilibrio per quasi tutto il primo tempo, le occasioni create dai biancorossi non riescono a portare il vantaggio. Santarelli al 44’ su una serie di ribattute trova il gol dell’1-0.

La ripresa

Nella seconda frazione di gioco prima per gli ospiti viene espulso Bellardini per un brutto fallo da dietro poi Pezzotti mette dentro il 2-0. Con i romani in dieci il Cantalice gestisce il risultato con ampie occasioni per allungare. Al 31’ il neo entrato Aguzzi cala il tris con un tiro da fuori area.

Il tecnico Simone Patacchiola

«Complimenti a tutti i ragazzi, vittoria e risultato meritato. Vogliamo continuare con questa mentalità e voglia di raggiungere gli obiettivi».

Il tabellino

Cantalice: Scaramuzzino, F. Rossi (40’ st Massimi), Agnesi, Mattei, Gunnella, Zanette, De Dominicis (18’ st Aguzzi), Santarelli, Monaco (25’ st Camilli), Ortenzi (40’ st Terranova), Pezzotti (34’ st Mostarda). A disp. Martini, Chelebi, Beccarini, L. Rossi. All. Simone Patacchiola

Casal Barriera: Marcuzzi, Miccio, Iannotta, De Santis, Cornacchia, Esposito, Dridi (1’ st Follo), Rodolfi (24’ st Pistillo), Luzi (25’ st Mastroddi), Bellardini, Campanella. A disp. Tomassini, Fradeani, Staroccia, Bettoni, Melis, Sorrentino. All. Alessandro Damiani

Arbitro: Calzolari di Albenga (Rienzi e Bianchi)

Reti:44’ pt Santarelli, 21’ st Pezzotti, 31’ st Aguzzi

Note: ammoniti: Dridi (B) Espulso Bellardini al 12 del secondo tempo. Recupero: 2' pt- 5' st