Cantalice in emergenza tenta il colpo sul campo del Setteville. Patacchiola: «Tanti giovani ma daremo tutto»

RIETI - Un Cantalice in difficoltà tenta il tutto per tutto sul campo del Setteville Caserosse. Domani alle 11 il match valido per la 23esima giornata. La gara di andata terminò 1-0 in favore dei reatini.

Cantalice che arriva da quattro ko consecutivi anche se tre di questi sono arrivati con le prime della classe. L’ultimo al Gudini contro il Monterotondo (4-1). Le difficoltà del Cantalice nascono però da un periodo storto, la rosa non è mai al completo e domani non saranno da meno i giocatori a cui mister Patacchiola dovrà rinunciare. Il Setteville arriva da una sconfitta nel finale di gara contro il Poggio Mirteto. Ai padroni di casa servono punti e nelle ultime otto gare la tendenza sembra essere quella giusto: 14 i punti raccolti su 19 totali.

Le parole del tecnico Simone Patacchiola

«Purtroppo per noi le assenze sono veramente tante, oltre a Massimi, Accardo, Chelebi, Duina e Ortenzi si aggiungono gli squalificati Casciani e Santarelli. Domenica sarà una formazione imbottita di giovani che però daranno battaglia per portare via tre punti».