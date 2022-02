Il Cantalice torna al Ramacogi e cede con onore all'Anzio: 0-1. Foto. Patacchiola: «Bene per tutti i 90'»

RIETI - Il Cantalice torna al Ramacogi ma non arrivano i punti sperati: contro l’Anzio termina 0-1 grazie a un gol nella ripresa di De Falco. Grande prestazione dei biancorossi che non sfigurano contro la seconda forza del torneo dimostrando di non meritare la penultima posizione del girone B di Eccellenza.

La gara

Biancorossi in campo quasi al completo: out ancora Gunnella e Agnesi, Mattei torna dal primo minuto, Zanetthe non parte tra gli undici, in panchina anche due 2004, gli omonimi Francesco Battisti.

Prima frazione di gioco dove regna un discreto equilibrio. Poche le occasioni da parte delle due formazioni: l’azione più pericolosa dei primi 45’ minuti è degli ospiti con Giordani che di testa colpisce l’incrocio dei pali. Termina a reti inviolate il primo tempo

Intorno al 16’ della ripresa è l’Anzio a passare in vantaggio: azione che parte dalla sinistra, il centravanti De Falco si fa trovare pronto e con un colpo preciso spiazza Scaramuzzino. Nei minuti finali viene espulso Mostarda per fallo da ultimo uomo.

Le dichiarazioni

Il tecnico Simone Patacchiola: «Ho visto una buona reazione da parte dei ragazzi dopo la sconfitta della precedente domenica. C’è stata una grande prestazione e abbiamo tenuto testa per tutti i 90’. Ha fatto la differenza una disattenzione ma abbiamo avuto le nostre opportunità per pareggiarla. È stato bello tornare al Ramacogi, c’era un clima diverso e credo che da qui a fine campionato sarà molto difficile fare punti per tutte le avversarie».

Il tabellino

Cantalice: Scaramuzzino, Mostarda, F. Rossi, Aguzzi( 36’st Chelbi), Massimi, Mattei, Nobile (25’st De Dominicis), Ortenzi (17’st Parente), Monaco, Beccarini (38’ st Ousmane), Pezzotti. A disp. Martini, L. Rossi, Battisti, Battisti, Zanetthe. All. Simone Patacchiola

Anzio: Rizzaro, Ruggeri (23’st Velleitri), Bruno, Mauro, Busti, Martinelli, Gamboni (13’st De Falco), Gennari, Di Curzio (23’st Giusto), Giordani, Bencivenga (36’st De Gennaro). A disp. Marsilli, Poltronetti, Scruci, Lo Fazio, Mirabella. All. Mario Guida

Arbitro: Piccolo di Pordenone (Neroni e Arcidiacono)

Reti: 16’ De Falco.

Note. Ammoniti: Monaco, Beccarini, Aguzzi, Massimi (C) Busti, Ruggeri, Martinelli (A); espulso Mostarda al 45’ del secondo tempo per fallo dal ultimo uomo.