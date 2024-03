Venerdì 1 Marzo 2024, 07:41 - Ultimo aggiornamento: 07:43

Quel ciuffo biondo platino sui capelli scuri ripreso dalle telecamere del sistema di video sorveglianza nei pressi del bar Cannatà ha tradito il diciassettenne di Anzio arrestato dalla polizia insieme a un diciottenne per il tentato omicidio di Larlry Ouarby, marocchino di 40 anni. All'alba del dieci dicembre scorso, mentre usciva dal bar in viale Marconi ad Anzio Colonia dopo aver messo a segno un furto, l'extracomunitario era stato aggredito a calci e pugni alla testa dai ragazzi, entrambi incensurati, e poi colpito da almeno tre di coltellate alla schiena. Dopo due mesi e mezzo di indagini gli uomini della Squadra investigativa del Commissariato di polizia di Anzio guidati dalla dirigente Tommaso Niglio, hanno ricostruito tutta la storia riuscendo a risalire ai responsabili della brutale aggressione.

I FATTI

Il diciassettenne è stato portato in Comunità, mentre al diciottenne sono stati concessi gli arresti domiciliari: entrambi sono accusati di tentato omicidio e lesioni. La sorte del ladro ha avuto in seguito un epilogo tragico: il 16 febbraio Larlry Ouarby è stato trovato morto assiderato. Infatti, eludendo la sorveglianza del personale, si era allontanato dalla casa di cura di Anzio dove stava seguendo la riabilitazione motoria necessaria dopo il pestaggio e lo avevano ritrovato privo di vita il mattino dopo nel giardino della struttura sanitaria. Le indagini sull'aggressione al ladro hanno avuto un'accelerazione quando gli investigatori hanno accertato che il diciassettenne con il ciuffo biondo ripreso dalle telecamere era il fratello della ragazza che, alle 4,30 del mattino del 10 dicembre, portando a spasso il cane, aveva notato un uomo ferito lungo viale Marconi e allertato il 118.

Stazione Termini, turisti seguiti in ascensore e nelle hall degli hotel: così gli stranieri vengono scippati (anche in pieno giorno)



Attraverso l'esame dei tabulati telefonici è stato così possibile accertare che il minorenne, forse impaurito, dopo aver aggredito Larlry Ouarby insieme all'amico diciottenne aveva telefonato alla sorella chiedendole di dare l'allarme. Esaminando le registrazioni delle telecamere di controllo di alcune attività commerciali, gli investigatori hanno potuto ricostruire i momenti che hanno preceduto l'aggressione. In un filmato si vede il diciassettenne che cammina lungo viale Marconi in direzione di via Ardeatina dove incontra due amici davanti ad un ristorante. Poco dopo il gruppetto è tornato indietro, sempre lungo viale Marconi. Percorsi circa duecento metri dalla rotonda dell'Ardeatina, passando davanti al bar Cannatà proprio nel momento in cui il ladro stava sgattaiolando da sotto la saracinesca del bar che aveva appena forzato e lasciato semiaperta per introdursi nel locale. Aveva rubato il denaro della cassa.

Ruba il bancomat a un pensionato e fa spese folli: vestiti, sigarette ma anche frutta e verdura. Arrestato fuori Roma

LA RICOSTRUZIONE

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per l'uomo era il terzo furto che metteva a segno quella sera ad Anzio. Infatti, sempre lungo la stessa strada, aveva già colpito e svaligiato il panificio "Gli Sfizi del forno", ma anche il negozio di abbigliamento "Piume". Quandoperò lo straniero è uscito dal bar ha subito incrociato i ragazzi. I tre amici hanno subito capito che si trattava di un ladro: la saracinesca dopotutto è stata forzata, l'uomo ha uno zainetto con la refurtiva e una torcia elettrica accesa. Forse hanno cercato di fermarlo, ma la situazione è presto degenerata. Invece di dare l'allarme, i giovani hanno deciso di farsi giustizia da sé..