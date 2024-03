Gli Arieti vanno a caccia del bis ad Anzio con qualche assenza: «L'importante è fare esperienza»

RIETI - Gli Arieti domenica alle 14.30 sbarcano ad Anzio per la quarta giornata del girone Promozione di serie C. Nell’impianto di via Ardea i ragazzi allenati da Massimo Pica cercheranno di dare seguito alla vittoria di due domeniche fa contro l’Olimpic Roma Club che ha permesso ai reatini di conquistare i primi punti di questo 2024.

Sarà una partita certamente non facile ma alla portata degli amarantocelesti nonostante qualche assenze tra le fila della squadra reatina.

«Andiamo ad Anzio ad affrontare una squadra che è al nostro livello - dichiara il presidente degli Arieti Fabio Desantis - Il nostro obiettivo come sempre è quello di fare bella figura e magari portare a casa punti per fare morale.

Con Nuovo Salario e Polisportiva Lazio che fanno praticamente un campionato a parte per noi è fondamentale far fare esperienza ai più giovani e far crescere l’entusiasmo in tutto il gruppo».

A completare la quarta giornata ci sarà la gara tra Polisportiva Abruzzo, che condivide la terza posizione con 5 punti proprio con Anzio e Rieti, e il fanalino di coda Roma Olimpic Club con 1 punto e lo scontro promozione tra le due formazioni a punteggio pieno con 15 punti Nuovo Salario e Polisportiva Lazio.