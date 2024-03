Anzio, Totti a cena da "Romolo al Porto": firma la maglietta della Roma di un ragazzo che sognava di incontrarlo

Anzio, " er Pupone" Francesco Totti, ieri sera a cena col figlio e un gruppo di amici da "Romolo al Porto", ha fatto avverare il sogno di Francesco Nanni, un ragazzo di 19 anni, anche lui uno sportivo paralimpico di nuoto pinnato e atletica leggera, che sognava fin da piccolo di incontrarlo. Il giovane, una volta saputo che l'ex capitano giallorosso era a cena nel noto ristorante dei fratelli Regolanti, grazie alla segnalazione del fratello maggiore. Si è fatto coraggio, è andato dove "er pupone" stava cenando, portando con sè la sua maglietta della Roma, acquistata poche settimane fa, con cui va spesso allo stadio Olimpico a vedere la Roma. Una volta avvicinatosi al grande calciatore, che va spesso ad Anzio a cena, gli ha chiesto la firma sulla sua maglietta e una foto ricordo, Totti ha subito accettato e assecondato le richieste del ragazzo, scambiando anche qualche parola scherzosa con lui. Così il sogno di Francesco Nanni, affetto da sindrome di Down, di avere la maglietta della Roma firmata dallo storico capitano romanista e campione del mondo con la nazionale nel 2006 si è avverato. I suoi genitori lo hanno visto tornare a casa raggiante ieri sera insieme al fratello maggiore , " quando è tornato a casa, racconta la mamma Monica, era felicissimo e ancora molto emozionato per aver realizzato il suo sogno di sempre, quello di incontrare il suo calciatore preferito, e ringraziamo Francesco Totti per la sua disponibilità e umanità " . Luciano Sciurba