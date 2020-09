Rieti, "Can't stop" è il nuovo singolo del produttore reatino Matthew Ros

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI – Ancora un’interessante novità musicale per il produttore reatino Mattia Valorosi, in arte Matthew Ros (MWRS), che, venerdì 25 settembre, ha rilasciato sulle varie piattaforme digitali il suo nuovo singolo “Can’t stop”, già supportato dai dj di fama internazionale Don Diablo, Mo Falk e Kryder. Il brano, appartenente all’etichetta “Panther’s Groove”, arriva dopo il buon successo delle tracce estive “Breath”, “Fighters” e “Grew Up”, presentando un sound diverso e finora meno sperimentato.«Questa traccia punta a proporre sonorità più ricercate e più vicine alle mie attitudini. All’inizio il lavoro in studio si è focalizzato esclusivamente su quest’aspetto, per poi concentrarsi sulla ricerca di una voce adatta al sound proposto. Nella preparazione di questo brano, ho avvertito l’esigenza di mettermi ancora di più alla prova e quindi spero di aver creato un buon prodotto».«Sono molto felice di essere stato apprezzato da musicisti di così alto livello. Lo stile della traccia è simile a quello usato da Don Diablo e quindi devo confessare che mi aspettavo un suo riscontro positivo. Per quanto riguarda Mo Falk, il suo parere è arrivato via e-mail dopo una diretta Twitch insieme a lui, mentre Kryder mi ha scritto su Instagram, complimentandosi per l’originalità del lavoro. In questi ultimi due casi non mi aspettavo una tale attenzione da parte loro. È stato davvero emozionante».«Con “Panther’s Groove” ho pubblicato nel 2019 “Rock to the rhythm”, che ha totalizzato quasi 500.000 “streams” su Spotify ed è entrata in una playlist dell’app chiamata “Shuffle Syndrome”, e quest’anno la traccia “With you”. Si tratta di una casa discografica composta da professionisti affidabili, per cui, come in passato, mi sono trovato molto a mio agio nel lavorare con loro».«Ogni etichetta lavora in una certa maniera, ma con nessuna ho avuto particolari difficoltà. Tutte le case discografiche incontrate sono ben organizzate, disponendo di un team di esperti che sa bene come muoversi».«Sì, tutto confermato. Il 22 ottobre rilascerò un singolo con una casa discografica molto prestigiosa, per la quale mi auguro di aver lavorato al meglio delle mie possibilità, mentre a dicembre uscirà una traccia che è frutto di una collaborazione. Sarà quindi un 2020 pieno di novità fino alla fine».