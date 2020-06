Rieti, doppia novità musicale per il produttore reatino Matthew Ros: «Continua il percorso di crescita»

RIETI – Doppia novità musicale per il produttore reatino Mattia Valorosi, in arte Matthew Ros, che la scorsa settimana ha rilasciato sulle varie piattaforme digitali le tracce “Breath” e “Fighters” (realizzata in collaborazione con il duo Skytters). Dal 2015 ad oggi, il giovane artista ha continuato a lavorare con passione sulla musica, stringendo rapporti professionali e collaborazioni molto interessanti.

Valorosi, “Breath e “Fighters” sono tracce uscite a pochi giorni di distanza l’una dall’altra. Come si è trovato a preparare allo stesso tempo questi due lavori?

«Nonostante le due tracce siano uscite quasi in contemporanea, in realtà “Breath” è stata preparata quasi un anno fa, ma ho avuto alcune difficoltà a trovare il momento giusto per rilasciarla. Fighters è invece un pezzo più recente, realizzato in collaborazione con il duo “Skytters”, composto da Alex Mihali e Ionel Timis. Con loro avevo già prodotto “Takha” nel 2017 ed è stato un piacere tornare a lavorare insieme. Si tratta di due ragazzi talentuosi, che affrontano ogni progetto con impegno e serietà».

La casa discografica di “Fighters” è Smash Deep/Smash The House, fondata nel 2010 dalla celebre coppia di produttori Dimitri Vegas & Like Mike. Dunque una grande emozione per lei e i suoi colleghi..

«Assolutamente. Con gli Skytters, abbiamo dato il 100% nel realizzare questa traccia e siamo onorati di poter far parte di una casa discografica così prestigiosa. Il raggiungimento di questo traguardo ci rende molto felici e ci spinge a continuare a lavorare con umiltà e determinazione».

Lo scoppio del Covid-19 ha causato alcune difficoltà o alcuni ritardi nell’uscita delle due tracce?

«Fortunatamente non ho riscontrato particolari problemi. Soprattutto il periodo di lockdown mi ha permesso di dedicare maggior tempo alla musica e di migliorarmi».

Lei è attivo dal 2015, quando ha rilasciato il suo primo lavoro dal titolo “Slapjack”. Nell’arco di 5 anni quanto si sente maturato sia dal punto di vista personale sia professionale?

«Mi sento cresciuto sotto entrambi gli aspetti. In questi 5 anni ho avuto la fortuna di instaurare solidi legami con artisti di diverse parti del mondo, grazie ai quali ho potuto imparare molto. Con alcuni di loro si sono create anche delle belle amicizie, che consentono di vivere al meglio il mio grande amore per la musica».

Ora che “Breath” e “Fighters” sono online, quali sono i suoi progetti per il futuro?

«Sono in cantiere tre nuove tracce, che usciranno rispettivamente a luglio, settembre e ottobre. Altri lavori dovrebbero poi uscire verso la fine del 2020, per cui fino all’ultimo sarà un anno davvero intenso. Ne approfitto per ringraziare tutti i fan per l’affetto e il supporto costante. Come sempre, cercherò di dare il massimo».

