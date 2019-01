© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Continuano le soddisfazioni per il produttore reatino, classe 1998, Mattia Valorosi, in arte Matthew Ros, che, dal 4 gennaio, è tornato con una nuova traccia, dal titolo "Blow", realizzata insieme ai pugliesi Gianni ed Angelo Caracciolo, meglio conosciuti come gli Wyne.Il pezzo, disponibile su tutte le più note piattaforme musicali come SoundCloud e Spotify, fa parte della prestigiosa etichetta Spinnin Records/Fonk Recordings ed è frutto di un accurato lavoro tra i tre giovani artisti: «Per realizzare "Blow", non abbiamo usato nessun sintetizzatore nel drop, ma ci siamo serviti solamente di percussioni e voci - spiega Valorosi - L'idea di questo brano è nata dopo aver vissuto in Olanda l'esperienza dell'Amsterdam Dance Event. Quei giorni all'estero sono stati senza dubbio una fonte di grande ispirazione. Subito è iniziato il progetto con gli Wyne, con i quali ho inviato la traccia a Dannic, proprietario della Fonk Recordings, sottoetichetta della famosa Spinnin Records. Passa poco tempo e otteniamo dalla casa discografica l'approvazione che tanto aspettavamo. Per noi, è stato un momento emozionante ed indimenticabile».Le premesse appaiono quindi molto buone e ciò è probabilmente dovuto anche all'affiatamento che c'è tra Valorosi e i fratelli Caracciolo: «Conosco Gianni e Angelo da diversi anni - afferma ancora Valorosi - e fin da subito tra noi c'è stato un ottimo rapporto di amicizia e collaborazione. In passato, quando loro ancora si chiamavano "Brothers", avevamo già lavorato insieme e mai ci saremmo immaginati di uscire qualche tempo più tardi per la Spinnin Records. Sicuramente un sogno diventato realtà».Come diceva Eleanor Roosevelt: «Il futuro appartiene a coloro che credono nella bellezza dei propri sogni». L'augurio è che Matthew Ros e gli Wyne seguano questo insegnamento, anche perché ai tre giovani produttori la determinazione e la voglia di migliorarsi non sono mai mancate.«Se abbiamo raggiunto questo risultato, il merito è soprattutto di chi tutti i giorni ci supporta e ci dà la forza di dare sempre il massimo - confessano i ragazzi - Quando sai che c'è qualcuno che crede in te, tutto prende un'altra forma. Grazie davvero di cuore».