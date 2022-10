Campionati Under 16: esordio amaro per Cantalice e Passo Corese. Risultati e commenti

RIETI – Nel fine settimana da poco trascorso, è iniziata ufficialmente una nuova stagione dei campionati giovanili di calcio Under 16. Per le squadre reatine, esordio con sconfitta a livello regionale e provinciale.

Under 16 regionale (girone B)

Ko casalingo per Cantalice, superato 2-1 da una Ledesma Academy che non risente del gol subito da Falilò su calcio di punizione. «Una gara condizionata da episodi, visto che abbiamo incassato le reti degli avversari su due disattenzioni difensive – dichiara il tecnico Simone Pezzotti – In generale, però, la squadra ha giocato bene, nella consapevolezza che dovrà comunque migliorare e lavorare al meglio per evitare il più possibile ingenuità e cali di concentrazione. Testa alla prossima sfida».

Under 16 provinciale – Roma (girone B)

All’interno di questo torneo, a cui partecipano anche Città di Rieti e Passo Corese, è scesa in campo solo la seconda, travolta 6-0 dai padroni di casa del Fidene. La squadra del capoluogo reatino, invece, ha osservato il suo turno di riposo ed è già proiettata verso la sfida della seconda giornata proprio con i coresini che, tra le mura amiche, vorranno certamente riscattarsi.

Nel frattempo, in merito alla gara persa con Fidene, il tecnico bianconero Matteo Inferrati ha analizzato le difficoltà incontrate non solo nel corso del match, ma anche poco prima del suo inizio: «Prima di cominciare, abbiamo avuto purtroppo un disguido con il direttore di gara, che non ha potuto riconoscere tre giocatori poiché non disponevano del documento ufficiale di identità, ma solo della fotocopia. Visto che eravamo già in pochi a partecipare all’incontro, l’indisponibilità improvvisa di questi ragazzi sicuramente non ha giocato a nostro favore, sebbene siamo stati in grado di rimanere in partita per tutto il primo tempo. Nella ripresa, a differenza nostra, gli avversari hanno potuto approfittare dei cambi, riuscendo così ad allungare le distanze e a chiudere i conti con un pesante 5-0».