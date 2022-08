Cantalice e Valle del Peschiera, è subito triplo derby, alla III Amatrice-Bf Sport: il calendario delle reatine di Promozione

RIETI - Le sei squadre reatine in Promozione sono state inserite nel girone B. Il Comitato regionale laziale, attraverso la consueta Festa dei Calendari, ha reso noto gironi e calendari di Coppa e Campionato della prossima stagione in Promozione. Sei le reatine, mai così tante. Della passata stagione ritroviamo Amatrice, Bf Sport, Passo Corese e Poggio Mirteto, a queste si aggiungono Cantalice, retrocessa dal campionato di Eccellenza e la matricola Valle del Peschiera, vittoriosa del campionato di Prima Categoria. Tutte inserite nel girone B il quale sarà composto da 16 squadre.

La stagione si apre il 4 settembre. Subito derby nell’andata del turno preliminare di Coppa Italia (l’11 il ritorno) dove si sfideranno Cantalice e Valle del Peschiera, in casa del Cantalice. Le restanti quattro formazioni scenderanno in campo il 18 settembre per l’andata del primo turno di Coppa, il 25 il ritorno. Il campionato prenderà il via il 9 ottobre. Alla prima giornata, il 9 ottobre, si ripete subito il derby della Coppa: Cantalice e Valle del Peschiera si sfideranno quindi ben tre volte in poco più di un mese.

Il girone B

Amatrice, Athletic Soccer Accademy, Bf Sport, Cantalice, Futbol Montesacro, Grifone Gialloverde, Nomentum, Passo Corese, Poggio Mirteto, Real San Basilio, Riano, Sant’Angelo Romano, Settebagni, Sporting Montesacro, Tor Lupara, Valle del Peschiera.

Il calendario delle reatine

I giornata (9/10, 29/01)

Amatrice-Settebagni

Grifone Gialloverde-Bf Sport

Poggio Mirteto-San Basilio

Passo Corese-Tor Lupara

Valle Del Peschiera-Cantalice

II giornata (16/10, 5/02)

Athletic Soccer Accademy-Valle del Peschiera

Bf Sport-Nomentum

Cantalice-Poggio Mirteto

Futbol Montesacro-Amatrice

Settebagni-Passo Corese

III giornata (23/10, 12/02)

Amatrice-Bf Sport

Athletic Soccer Accademy-Cantalice

Sant’Angelo Romano-Poggio Mirteto

Passo Corese-Futbol Montesacro

Valle Del Peschiera-Tor Lupara

IV giornata (30/10, 19/02)

Bf Sport-Passo Corese

Cantalice-Sant’Angelo Romano

Poggio Mirteto-Grifone Gialloverde

Riano-Amatrice

Settebagni-Valle del Peschiera

V giornata (6/11,26/02)

Amatrice-San Basilio

Nomentum-Poggio Mirteto

Passo Corese-Riano

Spes Montesacro-Bf Sport

Tor Lupara-Cantalice

Valle Del Peschiera-Futbol Montesacro

VI giornata (13/11, 5/03)

Bf Sport-Valle del Peschiera

Cantalice-Grifone Gialloverde

Poggio Mirteto-Amatrice

San Basilio-Passo Corese

VII giornata (20/11,12/02)

Amatrice-Sant’Angelo Romano

Athletic Soccer Accademy- Bf Sport

Passo Corese-Poggio Mirteto

Settebagni-Cantalice, Valle Del Peschiera-Riano

VIII giornata (27/11, 19/03)

Bf Sport-Tor Lupara

Cantalice-Nomentum

Grifone Gialloverde- Amatrice

Poggio Mirteto-Spes Montesacro

Sant’Angelo Romano-Passo Corese

San Basilio-Valle Del Peschiera

IX giornata (4/12, 26/03)

Amatrice-Nomentum

Futbol Montesacro-Cantalice

Passo Corese-Grifone Gialloverde

Settebagni-Bf Sport

Valle Del Peschiera-Poggio Mirteto

X giornata (11/12, 2/04)

Bf Sport-Fubtol Montesacro

Cantalice-Amatrice

Nomentum-Passo Corese

Poggio Mirteto- Athletic Soccer Accademy

Sant’Angelo Romano-Valle del Peschiera

XI giornata (18/12, 16/04)

Bf Sport-Cantalice

Passo Corese-Amatrice

Tor Lupara-Poggio Mirteto

Valle del Pesdhiera-Grifone Gialloverde

XII giornata (23/12,23/04)

Amatrice-Spes Montesacro

Cantalice- Passo Corese

Nomentum-Valle del Peschiera

Poggio Mirteto-Settebagni

Riano- Bf Sport

XIII giornata (8/01, 30/04)

Bf Sport-San Basilio

Futbol Montesacro-Poggio Mirteto

Riano-Cantalice

Spes Montesacro-Passo Corese

Valle del Peschiera-Amatrice

XIV giornata (15/01, 7/05)

Amatrice-Athletic Soccer Accademy

Poggio Mirteto-Bf Sport

Passo Corese-Valle del Peschiera

Spes Montesacro- Cantalice

XV giornata (22/01, 14/05)

Athletic Soccer Accademy-Passo Corese

Bf Sport-Sant’Angelo Romano

Cantalice-San Basilio

Riano-Poggio Mirteto

Tor Lupara-Amatrice

Valla del Peschiera-Spes Montesacro