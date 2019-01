RIETI - Il Comune di Rieti rimanda la palla alla Regione Lazio, in attesa della Valutazione di impatto ambientale che stabilirà la realizzabilità dell’impianto a biometano di Vazia. Dopo l’istanza accompagnata da 600 firme e fatta recapitare in Comune dai cittadini delle zone limitrofe a via Malfatti, nell’area dove dovrebbe sorgere l’impianto della Enersi Innovation, il sindaco Antonio Cicchetti risponde alle istanze indirizzate direttamente a lui.



«Non ho alcun potere - dice Cicchetti - di bloccare la costruzione dell’impianto: se la Regione dirà che può essere fatto, io avrò responsabilità in sede civile per non aver consentito un’installazione realizzabile ai sensi di legge».



