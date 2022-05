Bf Sport non riesce a fermare la capolista Fiano Romano: al Gudini è 1-2. Perotti: «I ragazzi hanno dato tutto»

RIETI - La Bf Sport non riesce a fermare la capolista Fiano Romano che prima va sotto poi la ribalta e allunga in vetta. Ottavo posto a 41 punti a tre giornate dal termine. Gialloneri in crisi di risultati, non vincono dal tre aprile scorso nel 2-0 al Passo Corese.

La gara

La Bf Sport tenta di fermare la capolista Fiano. Partono bene i gialloneri, prestazione di spessore nel corso dei primi 45’. I reatini tengono testa agli ospiti e le migliori occasioni arrivano suoi piedi di Grifoni. Bf Sport che però non sfrutta le occasioni create per passare in vantaggio.

I primi 20’ della ripresa proseguono come terminato il primo tempo. Intorno alla metà della seconda frazione di gioco passano in vantaggio i padroni di casa con Cavallari che fa tutto solo e trova il gol che vale 1-0. Solo tre giri di lancette, il Fiano si rialza e trova il pari sempre su azione. Pochi minuti più tardi è ancora il Fiano a trovare il gol del vantaggio. Nei minuti finali viene espulso Severoni per proteste e Cardini, sempre per proteste, dalla panchina.

Le dichiarazioni

Il ds Simone Perotti: «Abbiamo disputato una grande gara, i ragazzi hanno dato tutto. Peccato per la sconfitta. Daremo il massimo nelle ultime tre gare della stagione».