CHE SFIDA!

VINCE SEMPRE LA MOGLIE

Ultimo aggiornamento: 15:51

RIETI - Max contro Nanà o, se preferite, Bellarte contro Fernanda Borzuk, ancora meglio: marito contro moglie. Non capita spesso, nello sport, trovare questo tipo di situazioni, un dualismo inusuale, un binomio che quando si "materializza" rappresenta un unicum che entrerà negli annali della disciplina in questione, vale a dire il futsal femminile.Domani infatti, nel palinsesto del campionato di serie A femminile, il Città di Falconara capitanato proprio dalla giocatrice brasiliana Fernanda Borzuk, per i futsaleri semplicemente "Nanà", se la vedrà con l'Asd Ftusal Salinis allenata dall'ex coach del Real Rieti Max Bellarte, attualmente seconda in classifica a -3 dal Kick Off capolista. E simpaticamente, Bellarte sul suo profilo Facebook ha "presentato" l'evento rivolgendosi alla moglie lasciandola appesa ad un quesito: «Quale sarà la tua scusa domani per nom venirmi ad abbracciarmi se fai gol?! Che siamo avversari?! Domani marito contro moglie, mai successo prima nello sport (forse), solo nel golf misto (forse): sarà bellissimo (sicuro)».Tanti i like in fondo al post, altrettanti i commenti allo stesso: dall'ex tecnico del Kaos Capurso che si "schiera" con Nanà, ad uno dei suoi tanti amici che mette in guardia Bellarte ricordandogli che «alla fine vincono sempre le mogli». C'è chi non vede l'ora di assistere alla sfida "da libro cuore" e chi molto più semplicemente augura ad entrambi «in bocca al lupo».Ma una domanda ci sorge spontanea: ma il piccolo Samu per chi farà il tifo? Difficile scoprirlo. «Samu ho un giorno di tempo per “comprarmelo” altrimenti va per la mamma» dice Bellarte. Una cosa è certa e cioè che lui, con due genitori così, ha già vinto!