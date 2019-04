RIETI - Nessun abbraccio durante la gara, nessun gol da festeggiare per la brasiliana Nanà. Il Salinis allenato da Max Bellarte - suo marito - s'impone nettamente 4-0 su un Città di Falconara che non riesce a tenere a bada le ragazze dell'ex tecnico del Real Rieti, che con due gol per tempo sistemano la pratica blidano il secondo posto e "decidono" il personalissimo derby familiare di casa Bellarte. Esulta Max, esulta il piccolo Samu: un motivo in più per tornare a casa e consolare mamma Nanà. © RIPRODUZIONE RISERVATA