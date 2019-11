AQUILANTI SALUTA

RIETI - Ricomincia da Avellino il cammino del Rieti in campionato. Domani, alle 17,30 (arbitro Fiero di Pistoia), la "banda-Caneo" proverà a sbancare uno stadio, in Partenio, dove anche l'Avellino stesso finora ha fatto maledettamente fatica, vincendo una sola volta in sette partite.Nel Rieti, oltre al febbricitante Lazzari, mancheranno Guiebre (che ha chiesto la rescissione già da tre giorni) e Aquilanti: il difensore pescarese non ha effettuato la rifinitura e Caneo non gli ha concesso di allenarsi a parte, perché convinto del fatto «che in questo momento deve andare in campo solo chi si sente ancora dentro al progetto: io debbo pensare al gruppo, non al singolo» ha detto in conferenza stampa il tecnico di Alghero. In effetti Aquilanti è nella lista di quei quattro/cinque calciatori pronti a fare le valige e non aspettare la fine della stagione, ma il primo ad aver alzato bandiera bianca nonostante l'ora abbondante di colloquio avuta ieri con Di Santo.«Abbiamo una stagione da portare avanti - ha rimarcato Caneo - ed in campo deve andare chi sta bene sia fisicamente, che di testa. E' chiaro che non è stata una settimana facile, perché intensità e brillantezza atletica sono state due caratteristiche che ne hanno risentito, ma sono sicuro che domani faremo bene ad Avellino».Quattordici punti gli irpini, undici i sabini, di fatto un vero e proprio spareggio-salvezza, che in caso di successo da parte del Rieti significherebbe addirittura aggancio al quint'ultimo posto e panchina in bilico per Capuano, reduce da 4 ko di fila. Ma quella di domani sarà un duello tutto da seguire anche sotto l'aspetto tattico: il 3-5-2 di Capuano, contro il 3-4-3 di Caneo, da una parte l'essenzialità, dall'altra lo stile.«A me piace vincere tanto quanto Capuano - ammette Caneo - ma sono ancora più contento quando vedo la mia squadra giocare un certo tipo di calcio. Il modulo tattico per noi è una componente fondamentale, un dogma da rispettare a prescindere dagli interpreti. Non c'è Aquilanti? Al suo posto giocherà qualcun altro, ma non cambio modulo per questo motivo».Oggi l'Irpinia ricorda i morti causati dalla terribile scossa di terremoto che il 23 novembre 1980 rase al suolo quella parte del Paese. E domani allo stadio sicuramente condividerà questo pensiero ai quei dieci ultrasi del Rieti che hanno già dato conferma della loro presenza nel settore ospiti del Partenio, che tre anni fa hanno vissuto gli stessi attimi quando quello stesso "Mostro" inghiottì Amatrice, Accumoli e le varie frazioni.Reggina-RendeTernana-ViterbeseBisceglie-PaganeseCatania-Casertana (a porte chiuse)Cavese-MonopoliPicerno-Sicula LeonzioVirtus Francavilla-PotenzaAvellino-RietiBari-TeramoVibobese-Catanzaro (rinviata per allerta meteo)Reggina 37Monopoli 31Ternana e Potenza 30Bari 29Catanzaro 24Teramo 22Casertana e Viterbese 21Vibonese e Catania 20Virtus Francavilla 19Cavese 17Picerno e Paganese 16Avellino 14Rieti 11*Rende, Bisceglie e Sicula Leonzio 10* un punto di penalizzazione.