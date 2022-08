Colpo dell'Asd Città di Rieti in quota under: ecco Giovanni Cozzi, arriva dall'Eccellenza

RIETI - Il Città di Rieti piazza un colpo di mercato in quota under: ecco il difensore Giovanni Cozzi, classe 2003, "una perla che va ad incastonarsi nella rosa amarantoceleste del presidente Diego Leoncini e che va a consolidare il reparto difensivo - recita la nota ufficiale - In pianta stabile da due anni nell’Eccellenza con la Boreale Don Orione, Cozzi ha militato giovanissimo nell’Astrea e - dopo un anno nell’Under 14 con l’Aurelio - si trasferisce alla Boreale DonOrione (Under 15-16-17-Juniores e Eccellenza).

«Tra le sue principali caratteristiche l’estrema duttilità unita alla capacità di calciare indifferentemente con il piede destro e sinistro e l’innata vocazione per le incursioni nell’area avversaria nei calci da fermo per via della sua prestanza fisica nei colpi di testa. La capacità di leggere ogni istante di gioco unita ad una formidabile preparazione atletica ne fanno un giocatore di enorme spessore tecnico-tattico nonostante la giovane età, tanto da riuscire a gestire e coordinare anche le manovre a centrocampo e i suoi frequenti assist ne sono la conferma. La sua estrema professionalità fa sì che ogni mister lo porti a considerarlo un punto di riferimento per la squadra e uomo importante per lo spogliatoio. Si è appena diplomato ed ora è pronto per l’Università. Cozzi ha sposato e condiviso il programma societario rinunciando alla corte di altre formazioni militanti nell’Eccellenza laziale».

«Dal primo momento in cui il ds Pezzotti mi ha proposto di venire a Rieti – ha commentato il calciatore - ho avvertito da subito un senso di appartenenza ma, soprattutto, il mio desiderio è di poter far gioire i tifosi locali. Inizialmente mi preoccupava la distanza, ma ho già avuto modo di capire che dietro c’è un ambiente e una società che sapranno supportarmi».