Sabato 16 Settembre 2023, 00:10

RIETI - La truffa corre ancora sul filo. A Rieti raggirata un’anziana finita nella trappola del pacco da ritirare per conto del nipote. Episodi reiterati – anche se meno frequenti rispetto ai mesi scorsi – ai danni di persone sole in casa, anziane o fragili. Questa volta i malviventi hanno agito in via Theseider, a Rieti, nel quartiere di Città Giardino. Una 88nne è stata contattata telefonicamente da un uomo che le ha rappresentato l’urgenza di un problema da risolvere al più presto.

La tecnica. Un pacco – destinato al nipote della donna – sarebbe rimasto in giacenza presso un istituto bancario e per poterlo ritirare sarebbe servita una consistente somma di denaro così da concludere l’intera pratica. Il truffatore ha poi aggiunto che, di lì a poco, sarebbe passata presso l’abitazione dell’anziana una persona di fiducia che avrebbe provveduto a prelevare la somma così da consegnarla poi all’istituto di credito presso il quale si trovava il pacco.

Avendo i truffatori fatto leva sui sentimenti della nonna nei confronti del nipote, questa ha aperto la porta di casa al malvivente consegnandogli preziosi in oro e gioielli per poi recarsi anche in banca a ritirare alcune centinaia di euro al fine di “completare” la somma complessiva di denaro necessaria per il ritiro del pacco. Solo più tardi l’88enne, ravvedendosi dopo quei momenti di agitazione e concitazione, ha realizzato di essere stata truffata allertando così le forze dell’ordine.

Le indagini. Sul posto i carabinieri che hanno acquisito elementi utili alle indagini per risalire ai responsabili nonché, come al solito, una sommaria descrizione fisica della persona cui sono stati consegnati contanti e preziosi. Identikit sul quale stanno ora lavorando gli inquirenti nella speranza di sventare questa odiosa tipologia di truffa.

In molti casi i malfattori utilizzerebbero una database dal quale estrapolare numeri telefonici di utenze fisse fornite di indirizzi urbani e numeri civici, dove recarsi per riscuotere indebitamente le somme di denaro o i gioielli. (e.f.)