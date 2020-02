RIETI - Il cantante Anastasio, vincitore di X Factor 2018 e attualmente in gara al Festival di Sanremo, sarà a Rieti martedì 11 febbraio. L'annuncio arriva direttamente dalla pagina Facebook dell'artista, che, a partire dalle 18, incontrerà i fan presso il negozio di musica "Maistrello" in occasione del firmacopie del suo nuovo album "Atto zero", uscito quest'oggi, 7 febbraio, e anticipato dal singolo "Rosso di rabbia", che è già stato presentato di fronte al pubblico dell'Ariston.



Per tutte le informazioni relative all'accesso all'evento è possibile consultare la pagina Facebook "Maistrello Musica". © RIPRODUZIONE RISERVATA