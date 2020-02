© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Col suo brano "Rosso di rabbia" Marco Anastasio si è piazzato al tredicesimo posto all'ultimo Festival di Sanremo e resta indubbiamente uno dei fenomeni musicali del momento. Il cantante vincitore dell'edizione 2018 di X Factor è stato oggi, 11 febbraio, a Rieti, nello store Maistrello Musica, per incontrare i fans e firmare loro le copie del suo nuovo album "Atto Zero".Persone di tutte le età ad attenderlo fuori dal negozio e lui, Anastasio, è stato molto disponibile con tutti: sorrisi, foto e gli immancabili selfie: «Apprezzo molto la sua musica» ci dice Francesca all'esterno, ma anche «sei uno dei pochi cantanti da cui avrei portato mio figlio per fargli firmare la copia dell'album» gli confida una delle tante madri presenti.E' stato proprio Anastasio invece a divertirsi, firma dopo firma, chiedendo quale fosse la canzone preferita dell'album, da Rosso di rabbia a Narciso, passando per il Fattaccio del Vicolo Moro, che ha presentato in anteprima nell'ultima edizione di X Factor.