Amatrice, teppisti danneggiano lampioni nel Parco Minozzi: l'Amministrazione diffonde il video e ricerca i responsabili

RIETI - Teppisti in azione presso il Parco Minozzi di Amatrice. In un video diffuso dall'Amministrazione comunale e registrato nella notte di Santo Stefano dalle telecamere di sorveglianza, si vedono in azione alcuni ignoti che danneggiano i lampioni dell'illuminazione pubblica a terra, prendendoli a calci. Un gesto deprecabile, tra l'altro avvenuto in uno dei luoghi più sibolici del paese, a poca distanza dal monumento alle vittime del sisma

«Un atto teppistico che non va sottovalutato - precisa l'Amministrazione che prosegue - è un dovere morale ed etico del Comune denunciare questi comportamenti illegali e sbagliati». Al vaglio dell'amministrazione ci sono anche altri video che si stanno analizzando per individuare chiaramente i responsabili.

«Chiediamo - conclude l'amministrazione comunale - a chi è stato testimone di fornire indicazioni sulla dinamica dei fatti, o agli stessi protagonisti della bravata di venire nei nostri uffici, magari accompagnati dalle loro famiglie, compiendo un atto di umiltà, dimostrando ancora capacità di recuperare quello spirito civico e pedagogico, fondamentale per una comunità che vuole ripartire».