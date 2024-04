Pescara, insegnante sospesa: sesso con una studentessa di 14 anni

Un caffè al bar della scuola, un istituto tra i più frequentati di Pescara, per parlare del «periodo un po' così» che entrambe stavano vivendo. Lei è la prof di materie scientifiche da poco arrivata in città, l'altra è l'allieva di 14 anni. Da lì una “frequentazione” finita con una misura cautelare a carico del docente, sospesa per un anno dall'insegnamento con l'accusa di abusi sessuali aggravati sulla ragazza. Sesso tra professoressa di scienze e alunna: chat esplicite, poi 2 anni di relazione. A Capodanno la rottura