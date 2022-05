Amatrice ritrova il successo: Setteville ko 0-1 e sesto posto. Di Loreto: «Molto soddisfatto della prova»

RIETI - Amatrice vince 1-0 sul campo del Setteville (ormai retrocesso) e raggiunge il sesto posto. Ci pensa il solito Colangeli su assist di Rodia a strappare i tre punti. Grazie al successo i rossoblù superano le reatine Bf Sport e Poggio Mirteto rispettivamente ottava e nona in classifica.

La gara

Pronti via, subito un pesante infortunio per i padroni di casa. Al 15’ un giocatore del Setteville subisce infortunio pesante e viete trasportato in barella fuori dal rettangolo di gioco. Gara bloccata nel corso del primo tempo. Il Setteville si difende bene e l’Amatrice ha difficoltà nel trovare a porta avversaria. L’estremo difensore reatino non viene mai impegnato.

Nella ripresa gara in parziale equilibrio. Al 30’ Rodia imbuca per Colangeli, il bomber rossoblù con un pallonetto beffa l’estremo difensore di casa e fa 1-0. Nei minuti finali pressing del Setteville ma il risultato non cambia.

Le dichiarazioni

Il ds Mattia Di Loreto: «Sono molto soddisfatto della prestazione dei ragazzi. A oggi l’obiettivo è il quinto o magari il quarto posto. I ragazzi sono tutti in discussione per la prossima stagione e stanno dando il massimo. Dedico la vittoria alla mia ragazza per un lutto che l'ha colpita in settimana».