L'Amatrice Rieti frena ancora: a Maccarese vince la W3 in rimonta (3-1). Un autogol per parte, decidono Fè e Damiani

RIETI - L'Amatrice Rieti frena ancora, perdendo 3-1 in rimonta sul campo della W3 Maccarese nella settima giornata del girone d'andata del campionato regionale di Eccellenza. Un risultato che, se letto contestualmente alla sconfitta del Campus Eur (2-1 a Valmontone) e il pari interno del Pomezia (1-1 con Aurelia Antica), lascia più di un rammarico per un primato provvisorio mancato per poco, ma alla resa dei conti si può parlare di danni limitati, nonostante l'ammucchiata in vetta alla classifica dove ora ci sono tre squadre a quota 17 punti, uno in più degli amarantoceleste.

Partita aperta dall'autorete di Pieri al 35' del primo tempo, propiziato però dal solito Daniel Rossi, ma a inizio ripresa l'Amatrice Rieti 'restituisce' il favore ai bianconero con una deviazione di Scipioni che al 61' ristabilisce la parità (1-1). Al 69' la W3 Maccarese mette la testa avanti con Fè e in pieno recupero chiude definitivamente i conti con Damiani per il 3-1 finale.

Per l'Amatrice Rieti si tratta della terza sconfitta nelle ultime sei gare (tra campionato e Coppa Italia) e quei campanelli d'allarme a cui faceva riferimento il ds Mattia Di Loreto nel post gara di mercoledì scorso contro il Montespaccato, oggi devono suonare più forte per cercare di riportare quanto prima il rendimento della squadra sui binari giusti, viste le potenzialità e soprattutto considerando che la classifica è ancora molto fluida e il primato dista appena un punto.

Domenica allo 'Scopigno' arriva l'Aranova e l'occasione per riprendere quota pare quanto mai alla portata.

Il tabellino

W3 Maccarese: Iurgens, Pieri, Starace (52' Tisei), Citro (45' Ferrari), Dei Giudici, Catese, Andriani (60' Buffolino), Fè, Di Giovanni (78' Guiducci), Madeddu, Damiani. All. Colantoni.

Ssa Rieti: Egidio, Sciarra (76' Grassi), Filosa, Scipioni, Fiscaletti A. (80' Battisti), Fiscaletti S. (75' Monaco Di Monaco), Donatangelo, De Fato, Covarelli (61' Tiraferri), Giovannini (86' Di Nicola), Rossi. All. Angelone.

Arbitro: Antonucci di Frosinone (Colizzi e Guglielmi di Albano Laziale)

Marcatori: 35' aut. Pieri (R), 61' aut. Scipioni (M), 69' Fè (M), 90'+8 Damiani (M)

Note. Espulsi: 39' Colantoni (M), 85' De Fato (R). Ammoniti: 42' Citro (M), 45'+2 Pieri (M), 53' Di Giovanni (M), 58' Fiscaletti (R), 63' Catese (M), 70' Fè (M), 74' Damiani (M), 87' Ferrari (M), 90'+7 Rossi (R) Espulsi: 39' Colantoni (M), 85' De Fato (R)