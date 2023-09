Amatrice Rieti va a caccia del poker a Ladispoli. Angelone: «Diamo continuità»

RIETI - È caccia al poker di campionato per l'Amatrice Rieti, che domani, 24 settembre, sarà di scena a Ladispoli (ore 11) per sfidare i padroni di casa dell'Academy. A punteggio pieno esattamente come il Pomezia (che riceve l'Astrea) allo stadio “Angelo Sale” l'intento è solo uno: i tre punti, l'unico antidoto per evitare possibili sorpassi in vetta.



Mercoledì in Coppa Italia, l'Amatrice Rieti si è potuto permettere il lusso di far rifiatare la coppia d'attacco Giovannini-Rossi, puntando sul resto della rosa, adeguatamente creata per lottare su due fronti. Ma c'è da immaginare che oggi a Ladispoli toccherà di nuovo al duo titolare scendere in campo dal primo minuto, con Monaco di Monaco pronto a subentrare in caso di necessità.

Problemi d'abbondanza, quindi, per Vincenzino Angelone che spiega:



«Il fatto di avere una rosa molto ampia, ci ha permesso di preparare al meglio la partita di domenica nonostante la gara di Coppa Italia contro l'Astrea disputata in settimana. I ragazzi sono tutti a disposizione e andremo a Ladispoli sicuri delle nostre forze, cercando di dare il massimo per continuare la striscia di prestazioni positive, come abbiamo fatto dall'inizio del campionato».



Al seguito della squadra anche una trentina di ultras che, con ogni probabilità, verranno supportati anche dai tifosi del Civitavecchia con cui esiste un gemellaggio storico e un'altrettanta storica rivalità con la tifoseria del Ladispoli.