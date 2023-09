L'Amatrice Rieti di Coppa piace ad Angelone: «Il gruppo c'è e vuole fare sempre bene». Domenica esordio allo “Scopigno”

RIETI - Vittoria e qualificazione al tabellone principale della Coppa Italia di Eccellenza per l'Amatrice Rieti, che vincendo 6-5 ai rigori contro il Valmontone 1921 nel turno preliminare, soddisfa non solo i tifosi presenti sugli spalti di Zagarolo, ma anche il tecnico degli amarantoceleste Vincenzino Angelone che al termine della gara sottolinea alcuni aspetti, tutt'altro che secondari, attraverso i quali è arrivato il successo.

Le dichiarazioni

«Siamo scesi in campo cambiando sei undicesimi rispetto alla gara di campionato, ma l’approccio è stato comunque giusto. Potevamo andre in vantaggio un paio di volte, invece abbiamo subito un gol su un’occasione in cui si doveva fare meglio. Ci siamo rimboccati subito le maniche e abbiamo continuato a giocare, meritando il pareggio. Nella ripresa anche grazie ai cambi abbiamo cercato di vincerla, un po’ per sfortuna e un po’ per imprecisione non ci siamo riusciti. La giusta lucidità ai rigori ci ha permesso di passare il turno. Questa vittoria dimostra che il gruppo c’è, al di là di chi scende in campo, ed è la prerogativa per fare bene.

Tutti lottiamo per lo stesso obiettivo».

Ora il campionato

Archiviata anche la Coppa Italia, ora per l'Amatrice Rieti c'è da fare i conti con il Montespaccato, nella seconda di campionato in programma domenica 10 settembre alle 15,30 allo stadio 'Manlio Scopigno' per quello che si può considerare il debutto assoluto a Rieti per i ragazzi di Angelone. Per l'occasione la società sta mettendo in piedi una serie di iniziative che, di sicuro agevoleranno l'ingresso sugli spalti creando una cornice di pubblico importante: ingressi gratuiti per tutti i tesserati della scuola calcio e del settore giovanile della Nuova Rieti Calcio, idem per gli ex tesserati della prima squadra che lo scorso anno vinse il campionato di Terza categoria, oltre ad abbonati e chi acquisterà i tagliandi al botteghino, vista anche la scelta di applicare prezzi popolari per tutte le tasche.