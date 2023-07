Ss Amatrice Rieti: lavori al Green Park, sarà il Fassini la sede del ritiro estivo fino al 21 agosto

RIETI - Lunedì al via la preparazione estiva della Ss Amatrice Rieti che, contrariamente a quanto annunciato in sede di presentazione, lavorerà sull'erba dello storico campo di Viale Fassini e non più al Green Park a cuasa dei lavori di sistemazione del campo di calcio fini al 13 agosto.

RITORNO AL PASSATO

Ad annunciarlo è la stessa società amarantoceleste che, in una nota sottolinea la ritrovata sinergia tra calcio e rugby, che per gli appassionati reatini del pallone è come riavvolgere il nastro di almeno vent'anni. L'ultima volta che al 'Fulvio Iacoboni' di viale Fassini si giocò una partita di calcio risale alla stagione 2003/'04, la prima dell'era Palombi, con lo stadio inagibile per il rifacimento del manto erboso per uno dei tanti impegni della Nazionale Under 21 allo "Scopigno" che la città ricorda e l'attuale casa degli Arieti di nuovo alle prese con una palla sferica e non ovale. In panchina c'era Pierino Di Iorio, in campo il compianto Andrea Scipioni e tanti altri calciatori noti come il trio toscano Giomarelli-Buzzi-Sorbini.

IMPEGNO PARZIALE

Al momento il 'Fassini' verrà utilizzato dalla squadra allenata da Vincenzino Angelone fino al prossimo 21 agosto, ma va capito che questo connubio, questa sinergia potrà far conciliare calcio e rugby anche nel corso della stagione, seppur i due sport per un campo in erba naturale necessitano di una manutenzione e una cura particolare.

Ma intanto «Un’opportunità che nasce grazie al Presidente Fabio Desantis, che ci ha aperto le porte della casa del Rugby reatino. Un segnale importante che avvicina due sport, due società che hanno la stessa idea: unire le forze per il bene comune. Ci tengo - dichiara il Club Manager Simone Miccadei nella nota ufficiale - a ringraziare il Presidente Fabio Desantis per questa opportunità che ci ha concesso fino al prossimo 21 agosto. Il ritorno al Fassini è un tuffo al passato, ma con uno sguardo al futuro. È un segnale importante: due società, anche se di sport diversi, se uniscono le forze possono fare grandi cose».