RIETI - L’Amatrice prende le ultime misure prima dell’inizio del campionato. E’ finita 0-0 ieri contro il Monte Mario: un amichevole che è in realtà un test molto probante perché la compagine romana quest’anno militerà in Promozione come gli amatriciani.Nel primo tempo l’Amatrice crea di più, mentre nella seconda frazione è il Monte Mario che prende il sopravvento e approfitta di molte occasioni, tra le quali anche due traverse, ma la difesa rossoblù tiene e la partita si mantiene in parità fino alla fine.«E’ stata una partita nel complesso positiva ed utile contro una formazione che aveva una preparazione simile alla nostra - ha detto il mister Romeo Bucci - ci sono stati aspetti positivi, ma anche cose che vanno migliorate, come ad esempio in fase di costruzione».Per gli amatriciani ora un’altra amichevole dopodomani sul campo abruzzese del Pizzoli, un’altra pari grado. Nel weekend un triangolare in Toscana a Monte San Savino e poi la chiusura il 4 settembre sempre in Abruzzo sul campo del Cesaproba, ultimo test prima dell’inizio del campionato, che oggi vedrà l’uscita del calendario.