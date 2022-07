Doppio colpo per l'Amatrice: ingaggiati Manuel Cavallari e Andrea Pezzotti

RIETI - Per l’Amatrice due colpi da novanta sul mercato: dalla Bf Sport arrivano Manuel Cavallari e Andrea Pezzotti. Il ds Mattia Di Loreto non si è fatto sfuggire due pedine che da qualche settimana ruotavano attorno ai colori rossoblù. Manuel e Andrea andranno a rafforzare la rosa dell’Amatrice con l’obiettivo di diventare più competitiva.

La nota dell'Amatrice

Cavallari, seconda punta/attaccante esterno, ha iniziato la sua carriera nel settore giovanile del Rieti per poi proseguire con gli amaranto-celesti anche in Eccellenza (vincitore della Coppa Italia) e in serie D. Ancora in serie D con il Riccione, prosegue nei campionati locali in Promozione con il Contigliano e poi con il Cantalice, in Prima Categoria con lo Scandriglia. Infine prima dell'Amatrice Calcio, ha militato nel BF Sport Rieti in Prima Categoria (Vincitore Campionato) e in Promozione; con i reatini, nell'ultima stagione realizza 16 gol tra Campionato e Coppa.

«Quando ho ricevuto la chiamata del direttore - ha dichiarato Cavallari - Ho capito che tipo di progetto ha in mente la società e ho pensato sin da subito che era arrivato il momento giusto della mia carriera per giocare con la maglia del luogo di cui sono originario: non vedo l'ora di iniziare».

Pezzotti, portiere, ha iniziato anche lui la sua carriera nel settore giovanile del Rieti per poi giocare in Promozione con Poggio Catino e Alba Villa Reatina. Sempre in Promozione con il Centro Italia ha vinto la Coppa Lazio, successivamente ha giocato in Eccellenza con il Rieti, in Promozione con il Sabina. in Prima Categoria con il Poggio Fidoni ha vinto il Campionato e la Coppa. Ha proseguito la sua carriera per alcuni anni in Promozione con il Cantalice e poi sempre nella stessa categoria con il BF Sport Rieti.

«Sono molto felice per questa nuova esperienza e avventura - ha dichiarato Pezzotti - Avevo altre opzioni ma la società mi ha voluto fortemente e ho accettato subito. La squadra che si sta costruendo è ottima per poter fare bene e sono sicuro che ci toglieremo tante belle soddisfazioni».