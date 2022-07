Altri due colpi dell'Amatrice: ingaggiati Nicola Di Francia e Pasquale “O Re” Maisto. Foto

RIETI - Amatrice continua a piazzare basi solide a fronte della prossima stagione. Dopo le firme di Pezzotti e Cavallari arrivano rinforzi sul reparto difensivo e ancora una sul fronte offensivo. Due gioielli alla corte di mister Desideri. Un attacco che inizia a far paura alle dirette avversarie.

APPROFONDIMENTI CALCIO I nuovi acquisti

La nota del club

Pasquale Maisto (1993) e Nicola Di Francia (1985) sono due nuovi giocatori dell'Amatrice Calcio.



Pasquale "O’Re" Maisto, prima punta/attaccante esterno, proveniente dal Montorio con il quale ha disputato quest'anno i playoff in promozione, ha iniziato la sua carriera nei settori giovanili del Frosinone e del Genoa e poi numerose esperienze in serie D (San Nicolò, Castelfidardo ed Herculaneum) ed in Eccellenza (Omegna, Aygreville, Mariano Keller). Con l'Aquila a partire dal 2018, è stato protagonista della cavalcata dalla Prima Categoria all'Eccellenza con un bottino complessivo di 76 reti ed il soprannome di "O’Re". «Sono stato felicissimo di sposare il progetto della società: è bastata una chiacchierata con il presidente per convincermi nella scelta -ha dichiarato Maisto- proveremo a lottare per vincere il campionato, sono pronto per questa nuova avventura e spero di ripagare con le mie prestazioni la fiducia che mi è stata concessa».

Nicola Di Francia, difensore centrale, anche lui proveniente dal Montorio, ha un lungo curriculum: dai campionati di Serie C con le maglie de L'Aquila e del Rieti ai campionati di serie D ((Lupa Frascati, Nocera Umbra, Miglianico, Astrea, RC Angolana, Morro d’Oro, Amiternina, L’Aquila e Sulmona). «Non vedo l'ora di cimentarmi in questa nuova avventura ad Amatrice - ha dichiarato Di Francia - la società mi ha cercato con insistenza e non vedo l’ora di ripagare sul campo questa fiducia, dando il mio contributo alla squadra».