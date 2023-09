Amatrice Rieti è un rullo compressore: asfaltato anche il Ladispoli (4-1). Foto. È sempre testa a testa con Pomezia

RIETI - Ladispoli affonda sotto i colpi dell'artiglieria pesante dell'Amatrice Rieti. Al comunale 'Angelo Sale' finisce in goleada, 4-1, per gli amarantoceleste, che allungano a quattro la striscia di vittorie consecutive in campionato, in altrettante gare disputate.

I protagonisti

E come nelle partite precedenti, i protagonisti sono sempre loro: Daniel Rossi e Lion Giovannini. Un gol a testa, entrambi realizzati nel primo tempo, chiudendo virtualmente la partita con 45' d'anticipo rispetto al triplice fischio. Al 29' tocca all'ex punteros dell'Ascoli - al suo primo centro stagionale in campionato - che finalizza ottimamente su assist di Rossi. Dieci minuti dopo, al 39' per l'esattezza, ecco il raddoppio del bomber di origini sudamericane: la difesa del Ladispoli pasticcia, Rossi ne approfitta e s'invola verso la porta avversaria realizzando il momentaneo 2-0 in scioltezza. Nella ripresa il divario cresce, De Fato al 65' con un tap-in facile, facile, impreziosisce l'assolo di un incontenibile Daniel Rossi e nemmeno il momentaneo 1-3 di Colace (ottimo lo shoot dal limite dell'area al 71') scalfisce la domenica perfetta dell'Amatrice Rieti che, al 79' con Donatangelo, ristabilisce le tre marcature di distanza fissando il punteggio sul definitivo 4-1.

Vittoria sugli spalti

Ma la sfida di Ladispoli è vinta anche sugli spalti, dove per rimarcare una volta di più la rivalità tra Rieti e Ladispoli, oltre trenta ultras amarantoceleste, supportati anche da alcuni tifosi civitavecchiesi, con cui c'è in atto da anni un forte gemellaggio (e altrettanta rivalità con Ladispoli), hanno spinto la squadra fino al 95' trascinando Rossi e compagni verso un'altra vittoria consistente, utile per tenere il passo del Pomezia che supera l'Astrea con un 2-0 targato Massella-Finucci.