Amatrice Rieti di misura sull'Astrea: al Green Park decide Rossi di testa (1-0). Foto. È secondo posto

RIETI - Con un altro 1-0 chirurgico l'Amatrice Rieti batte per la terza volta in stagione l'Astrea, ottenendo tre punti preziosi per tornare al secondo posto alle spalle del Pomezia capolista che, col medesimo risultato, regola il Campus Eur.



Dopo il doppio 1-0 di Coppa Italia, stavolta l'Amatrice Rieti fa sua la sfida di campionato con un gol del solito Daniel Rossi, che al 5' decide il match con un perfetto colpo di testa. Partita in controllo fino alla fine e Astrea che, se si eccettuano un paio di circostanze offensive, non riesce a mettere in discussione il vantaggio amarantoceleste, tornando a casa sconfitta.