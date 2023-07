Ss Amatrice Rieti: in panchina c'è Angelone. A centrocampo ecco Francesco Mattei

RIETI - Vincenzino Angelone in sella alla Ss Amatrice Rieti. Reduce dalla vittoria del campionato di Promozione ad Amatrice, il tecnico avrà modo di giocarsi quella stessa Eccellenza ottenuta sul campo con una rosa che man mano sta prendendo forma.

Con lui tutto lo staff dello scorso anno:l'allenatore in seconda Massimo Volpe, il preparatore atletico Augusto Scarsella, il preparatore dei portieri Alessandro Lucandri e il fisioterapia Luigi Pennino.

La carriera

Angelone ha un vasto curriculum tra Promozione, Eccellenza e Serie D: Amiternina, Colledara, Valle Del Gran Sasso, Colonna, Hatria, Cologna Spiaggia, Giulianova, Montorio e Amatrice. Ma anche un ricco palmares di trofei: tre campionati di Promozione, uno di Eccellenza, una Coppa Italia di Eccellenza, una Coppa Italia di Promozione e una Coppa Mancini.

Le dichiarazioni

«Ringrazio il ds Mattia Di Loreto che mi ha dato la fiducia e quindi la possibilità di entrare a far parte, dandomi l’incarico di allenatore della prima squadra, di questo progetto ambizioso, nato dalla collaborazione tra il presidente Tito Capriccioli e Federico Dionisi. La rosa della squadra è quasi completata, è composta da ragazzi che hanno caratteristiche tecniche e fisiche importanti per questa categoria.

Ci sarà molto da lavorare perché la quasi totalità di loro non hanno giocato mai insieme, ma io e il mio staff ne siamo consapevoli e con la nostra esperienza e professionalità siamo sicuri che riusciremo a mettere tutti i ragazzi nella condizione di poter dare il massimo in modo da ottenere quei risultati importanti che una piazza come Rieti merita».

Ecco Mattei

Ma oltre ad Angelone, la società ha annunciato anche un altro calciatore, il reatino Francesco Mattei.

Centrocampista classe 1998, cresciuto nel settore giovanile della USD Tor Di quinto, ha poi giocato con la Ternana Primavera. Esperienza nel Football Club Rieti in Serie D e con il Cantalice tra promozione e Eccellenza.

«Ho fatto questa scelta spinto dalle grandi ambizioni della società e dalla stima mostratami nel corso degli anni da parte del ds Di Loreto. Spero di contribuire per far si che sia una stagione ricca di soddisfazioni e dare ad una città come Rieti quel che merita».