Venerdì 7 Giugno 2024, 00:10

RIETI - Ci sono legami che nascono casualmente, quando due storie di vita tanto diverse si incrociano in una mattina di gennaio, in un comando dei vigili del fuoco. E poi germogliano e vanno oltre il dolore, assaporando le cose piccole e belle, fino all’ultimo anelito di vita. Come è stato per Marco e David.

L'iniziativa. David Martini, 12 anni, quel giorno trascorso nella caserma dei pompieri di Rieti l’aveva vissuto come un grande dono, desiderato da tempo ed espresso tra le righe di questa testata, nel suo primo anniversario “con un cuore nuovo”. A battere nel suo petto, dopo tanto dolore e difficoltà, l’organo trapiantato all’ospedale Bambin Gesù di Roma. «Ma oggi sto bene, e voglio passare una giornata con i vigili del fuoco, che sono molto più coraggiosi di me», aveva detto David. Detto fatto, e grande festa per lui alla caserma di via Sacchetti Sassetti, sotto l’attenta organizzazione del comandante Domenico Petrizza. Tra i vigili del fuoco “colleghi per un giorno”, che accolgono con gioia il bambino, lo aiutano a salire sui mezzi e azionano per lui sirene e lampeggianti c’è Marco Spinicci, 55 anni. Anche lui, come i colleghi, pranza con lui a mensa, poi si pensa al pacco dono a nome del comando: gadget, magliette, cappellino, attestato di “Pompiere per un giorno”. Marco era già affetto da una patologia che gli impediva il servizio attivo nel Corpo, per cui prestava la sua attività nel magazzino. E per il dono più gradito, il casco rosso, ci pensa personalmente, e cala sulla testolina di David quell’oggetto tanto prezioso, che probabilmente lui non avrebbe più indossato.

Le testimonianze. «Facendo la volontaria all’Hospice San Francesco, dove Marco era ricoverato nella fase terminale della malattia, ho scoperto che era uno dei vigili del fuoco che avevano accolto mio figlio e ho rimesso insieme i tasselli», dice Luigina, la mamma di David. «Lui ricorda sempre quella giornata, un ricordo inestimabile. E al capezzale di Marco ho conosciuto altri pompieri, li ho ringraziati». La grande famiglia dei vigili del fuoco non lascia mai indietro nessuno, specie se vive un momento di sofferenza. «I colleghi non lo hanno mai lasciato solo, neppure un minuto - afferma un cugino - dobbiamo ringraziarli per la loro vicinanza. Marco aveva saputo solo tre mesi fa dell’aggravarsi della sua malattia, eppure non l’abbiamo mai sentito lamentarsi. Anzi faceva progetti per il futuro». Coincidenza, sia David che Marco sono nati il 23 maggio: «Lo abbiamo scoperto di recente, all’Hospice è stata organizzata una festicciola, ha voluto che ci fosse anche mio figlio. Gli ha detto che lui era il suo regalo più grande». E David è in prima linea per porgergli da mangiare e da bere. Perché se uno è un supereroe, lo è sempre. «Voleva prenderlo in braccio ma non ce la faceva, ho visto nei loro occhi la gioia della condivisione, seppur in quel momento tanto delicato. David sa cosa significa la sofferenza, per cui in certe circostanze si muove con una sensibilità rara», aggiunge Luigina. E quel casco rosso di Marco tenuto in casa come una reliquia, David l’ha preso e se l’è rimesso in testa, nel giorno dei funerali del suo amico. «Non c’è stato verso, ha voluto esserci - ricorda la mamma - ha portato un disegno che lo ritraeva, lo hanno messo dentro la bara. Poi si è messo vicino ai pompieri, per rendere omaggio». E al comando di Rieti lo ha accolto “nella squadra”, allineato sia in caserma che nella chiesa, al picchetto e agli onori tributati a Marco Spinicci. Vigile del Fuoco per un giorno, ancora una volta, con in petto un cuore nuovo di zecca e sulla testa il ricordo di un amico speciale.