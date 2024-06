Scuola calcio, una festa per salutare una stagione intensa e ricca di eventi a Montopoli

RIETI - Una festa per salutare una stagione intensa e ricca di eventi a Montopoli, dove la scuola calcio dell’Usd Montopoli ha accolto per l’ultima volta in questa stagione le sue squadre. Una giornata di festa che chiude un’annata ricca di soddisfazioni, non solo per la prima squadra che ha conquistato la promozione in Prima categoria: per quanto riguarda il settore giovanile sono infatti tanti i progetti portati avanti dai gialloblu, come i tornei per i più piccoli e la sinergia con la squadra di calcio a 5 della Cures, grazie alla quale molti ragazzi e ragazze hanno potuto sfruttare il doppio tesseramento e raddoppiare le proprie attività.

Le parole di Daniele Calvisi

«Anche quest'anno abbiamo avuto il piacere di vivere una stagione molto intensa con il settore giovanile – spiega entusiasta il responsabile del settore giovanile Daniele Calvisi - Oltre alle categorie, piccoli amici, primi calci e pulcini siamo riusciti a creare la categoria esordienti misti, grazie anche e soprattutto alla collaborazione con la Cures Calcio a 5, che ci ha permesso, grazie al doppio tesseramento, di usufruire, di giocatori e giocatrici che andavano di volta in volta ad ampliare il nostro gruppo. L'idea è quella di continuare a crescere come società e come numero di bambini tesserati. L'obiettivo resta sempre lo stesso, quello di mettere a disposizione delle famiglie un ambiente sano e pulito dove i bambini devono, prima di ogni cosa, imparare a convivere divertendosi con i propri coetanei e capire l'importanza di creare un'amicizia di gruppo grazie al calcio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

In questo modo possono crescere come gruppo per poi diventare squadra. I ringraziamenti vanno a tutti i genitori che hanno creduto nella nostra piccola realtà giovanile, capendo e apprezzandone i principali valori. Il 2 giugno abbiamo chiuso la stagione salutandoci con una bellissima partita tra genitori e figli che ha visto coinvolte tutte le categorie. Dopo l'evento, siamo stati tutti a pranzo insieme, circa 60 persone, passando così un'intera giornata insieme come in una vera famiglia. Voglio ringraziare a nome mio e di tutta la società, tutti i tecnici che hanno reso possibile tutto questo, grazie al loro impegno e alla loro passione che hanno coinvolto per tutto l'anno i nostri piccoli campioni». Non si fermerà però qui l’attività del settore giovanile montopolese, pronto a tornare sul campo quest’estate: «Presto annunceremo le date dei nostri open day – conclude Calvisi – dove ragazzi e ragazze potranno venire qui nelle nostre strutture per divertirsi, con la possibilità di iscriversi alla nostra scuola calcio».