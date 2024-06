Venerdì 7 Giugno 2024, 00:10

RIETI - «Mi dicono che ho un dono per i ruoli drammatici, anche se mi piace tantissimo il comico Lillo. Il mio sogno? Diventare come Paola Cortellesi». La reatina Nicole Perilli, attrice in erba, è la protagonista undicenne del cortometraggio “House of Terror”, diretto dal regista Francesco Calabrese e prodotto da Think Cattleya e Saatchi & Saatchi, lanciato da Unicef Italia in occasione della Giornata internazionale dei bambini, innocenti vittime di aggressioni.

Il racconto. Nicole, alunna dell’istituto reatino Minervini - Sisti, studia recitazione ed è seguita dall’agenzia Studio Ofelia, specializzata nella formazione per giovani e giovanissimi attori: «Era molto piccola, vedendo la televisione ci ha chiesto come si facesse ad entrare lì dentro: era molto determinata - raccontano i genitori, Annalisa e Alessio. - L’abbiamo sempre assecondata in questo suo sogno, anche a costo di parecchi sacrifici, perché abbiamo visto un interesse reale e tanta costanza».

Le esperienze. La giovane attrice ha già partecipato a spot e trasmissioni televisive, tra cui lo show di Canale 5 “C’è posta per te”, condotto da Maria De Filippi: «Ho fatto quattro puntate lo scorso anno e altrettante quest’anno: mi sono molto divertita, in un posto così non ci si annoia mai», afferma Nicole, che in questi primi giorni di circolazione dello spot sta ricevendo complimenti da addetti ai lavori, ma anche da compagni di scuola e insegnanti. «Prima ho conosciuto meglio il tema che abbiamo trattato - spiega - poi abbiamo girato in una giornata. Non è stato difficile, c’era una bellissima atmosfera, sono stata bene».

Il regista. Sul set, allestito nella pineta di Castel Fusano, sul litorale di Roma, anche il re dell’horror, Dario Argento, anch’esso protagonista dello spot, con una partecipazione straordinaria, nella parte dell’autista dello scuolabus: «Ci siamo incontrati nella giornata di riprese ed è stato molto carino con me, mi ha detto che sono stata brava», racconta Nicole. Genitori giustamente orgogliosi, per «una risonanza mediatica che non ci aspettavamo», commenta la mamma. La giovanissima attrice prosegue a studiare: «Facciamo dizione - osserva - prepariamo scene o improvvisazioni, apprendiamo come stare in scena, muoversi negli spazi. Per i monologhi, prima studio il testo e poi mi esercito, spesso anche davanti allo specchio, per studiare la mimica facciale. E poi vedo tantissimi film, soprattutto commedie». Il corto è stato presentato in anteprima al cinema Anteo di Milano e l’intensa interpretazione di Nicole Perilli ha suscitato non pochi commenti positivi. Ne scriveremo ancora, ne siamo certi.