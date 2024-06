Venerdì 7 Giugno 2024, 00:10

RIETI - Si chiude questa sera la campagna elettorale per le elezioni Europee e le amministrative che nel Reatino vedono 45 Comuni chiamati al voto per eleggere i nuovi sindaci e i consigli comunali. Ultimi appuntamenti a chiusura di un mese di campagna elettorale e ultimi porta a porta, specie nei Comuni dove l’esito è più incerto.

Per quel che riguarda le amministrative sfide aperte a partire dal Comune più grande tra quelli chiamati al voto, Poggio Mirteto (6.200 abitanti) che vedrà di fronte il sindaco uscente Giancarlo Micarelli che tenta il terzo mandato consecutivo e lo sfidante Andrea Arcieri. Il secondo Comune in ordine di grandezza è Montopoli (4.100 abitanti) dove le liste sono ben 4: quella del sindaco uscente Andrea Fiori il quale dovrà vedersela con Ramona Gentili, Goffredo Mezzanotte e Francesca Domeniconi.

Sfida a tre quella di Contigliano (3.700 abitanti) tra il primo cittadino uscente Paolo Lancia il quale vede contrapposte le liste di Francesca Garbini e Roberto Giocondi. Restando ai Comuni sopra i tremila abitanti, a Magliano Sabina sfida tra l’uscente Giulio Falcetta e Giovanni Montini, Scandriglia tra l’uscente Lorenzo Ferrante e Gianfranco Massimiani mentre a Forano inedita competizione tra Oreste Pastorelli e Gianluca Farina.



Le sfide nei Comuni sopra i 2 mila abitanti: a Poggio Moiano Alessandro Arzilli contro Matteo Massimi; a Poggio Nativo Veronica Diamilla contro Gianluca Vagni; a Cantalice sfida a 4: Emanuela Smordoni, Silvia Boccini, Guido Carlucci, Gianluca Leoni; a Leonessa sfida a tre: Gianluca Gizzi, Francesco Boccanera, Vito Paciucci. Ci sarebbe poi Stimigliano (2.200 abitanti) dove c’è una sola lista, quella che fa capo a Franco Gilardi che corre per il quarto mandato consecutivo e dovrà solo vedersela con il quorum (almeno il 40 per cento dei votanti e il 50 per cento dei voti validi).

Una sola lista. Il discorso del quorum vale anche per gli altri 4 Comuni con una sola lista: Concerviano con candidato sindaco Pierluigi Buzzi, Mompeo: Michela Cortegiani; Roccantica: Alberto Sciarra; Toffia: Danilo Pezzotti. Le altre sfide nei restanti Comuni: Accumoli: Adriano Piscitelli, Mauro Tolomei. Cantalupo: Paolo Rinalduzzi, Lamberto Bianchi. Casperia: Stefano Petrocchi, Giancarlo Sileri. Castel di Tora: Cesarina D’Alessandro, Fabrizio Rossi. Castel Sant’Angelo: Luigi Taddei, Alida Marchetti. Collegiove: Emanuela Bandieri, Giuseppe Alviti, Domenico Manzocchi. Collevecchio: Federico Vittori, Paolo Mattei. Colli Sul Velino: Achille Nobili, Sandro Isidori, Francesco Maria Drudi. Configni: Luciano Leonardi, Angelandrea Angelici. Frasso: Tullio Villani, Matteo Ippoliti. Greccio: Alessio Fazi, Emiliano Fabi, Antonio Rosati. Labro: Gastone Curini, Marina Ilari. Longone: Valérie Louis-Francois, Pietro Cammarano. Micigliano: Emiliano Salvati, Flavio Cerasa, Italo Cricchi. Montasola: Vicenzo Leti, Paola Petrucci. Monte San Giovanni: Claudio Autizi, Marcella Santoni. Morro Reatino: Massimo Conti, Gabriele Cintia Lattanzi. Orvinio: Roberta De Sanctis, Sabrina Ragucci, Cosimo Damiano Cartelli, Rino Fusi. Paganico: Simone Fiume, Elisabetta Loglio, Danilo D’ignazi, Damiano Pignalberi. Petrella Salto: Gaetano Micaloni, Angelo Lalli. Poggio Catino: Antonino Tomaselli, Antonio Favetta, Paolo Lelli. Poggio San Lorenzo: Mauro Sbarzella, Castelli Lello, Giovanni Vallocchia. Posta: Achille Pacifici, Roberto Barberini. Pozzaglia: Matteo Tordella, Elena Lucido, Bruno Colio, Fabrizio Pignalberi, Rosanna Fucci. Rivodutri: Emanuele Mencarelli, Michele Paniconi. Selci: Egisto Colamedici, Francesca Romana Persichelli. Tarano: Ruggero Carletti, Miranda Glandarelli. Torricella: Massimo Pitorri, Floriana Broccoletti. Turania: Roberto Proietti, Enrico De Angelis, Marco Fabbri. Vacone: Renato Romano Renzi, Marino Capanna.